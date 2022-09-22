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Ален Делон возьмет интервью у Зеленского

Ален Делон возьмет интервью у Зеленского - 22.09.2022 Украина.ру

Ален Делон возьмет интервью у Зеленского

Французский актер Ален Делон намерен взять в пятницу, 23 сентября, интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают журналисты французского телеканала BFM TV

2022-09-22T11:45

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ален делон

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86-летний Ален Делон встретится с Зеленским 23 сентября. Интервью снимают для телеканала TV5 Monde. Ален Делон один год не выступал публично, а на этой неделе выступил в поддержку киевских властей. В частности, французским телезрителям показали нарезки видеозаписей актера с осуждением конфликта на Украине.Кроме этого, Ален Делон принял участие в записи программы об украинском поэте Тарасе Шевченко. В эфире он прочитал несколько строк из стихотворений. Летом прошлого года Ален Делон рассказал французским журналистам о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал его способным человеком, сила которого вызывает восхищение и страх. По словам актера, встреча состоялась несколько лет назад на гала-вечере в Санкт-Петербурге. Делон заявил, что нужно уметь делать то, что Путину удается годами.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ален делон, интервью, владимир зеленский