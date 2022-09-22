Ален Делон возьмет интервью у Зеленского - 22.09.2022 Украина.ру
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Ален Делон возьмет интервью у Зеленского
Ален Делон возьмет интервью у Зеленского - 22.09.2022 Украина.ру
Ален Делон возьмет интервью у Зеленского
Французский актер Ален Делон намерен взять в пятницу, 23 сентября, интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают журналисты французского телеканала BFM TV
2022-09-22T11:45
2022-09-22T13:09
новости
ален делон
интервью
владимир зеленский
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86-летний Ален Делон встретится с Зеленским 23 сентября. Интервью снимают для телеканала TV5 Monde. Ален Делон один год не выступал публично, а на этой неделе выступил в поддержку киевских властей. В частности, французским телезрителям показали нарезки видеозаписей актера с осуждением конфликта на Украине.Кроме этого, Ален Делон принял участие в записи программы об украинском поэте Тарасе Шевченко. В эфире он прочитал несколько строк из стихотворений. Летом прошлого года Ален Делон рассказал французским журналистам о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал его способным человеком, сила которого вызывает восхищение и страх. По словам актера, встреча состоялась несколько лет назад на гала-вечере в Санкт-Петербурге. Делон заявил, что нужно уметь делать то, что Путину удается годами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ален делон, интервью, владимир зеленский
Новости, Ален Делон, Интервью, Владимир Зеленский

Ален Делон возьмет интервью у Зеленского

11:45 22.09.2022 (обновлено: 13:09 22.09.2022)
 
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Французский актер Ален Делон намерен взять в пятницу, 23 сентября, интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают журналисты французского телеканала BFM TV
86-летний Ален Делон встретится с Зеленским 23 сентября. Интервью снимают для телеканала TV5 Monde.
Ален Делон один год не выступал публично, а на этой неделе выступил в поддержку киевских властей. В частности, французским телезрителям показали нарезки видеозаписей актера с осуждением конфликта на Украине.
Кроме этого, Ален Делон принял участие в записи программы об украинском поэте Тарасе Шевченко. В эфире он прочитал несколько строк из стихотворений.
Летом прошлого года Ален Делон рассказал французским журналистам о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал его способным человеком, сила которого вызывает восхищение и страх. По словам актера, встреча состоялась несколько лет назад на гала-вечере в Санкт-Петербурге. Делон заявил, что нужно уметь делать то, что Путину удается годами.
 
НовостиАлен ДелонИнтервьюВладимир Зеленский
 
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