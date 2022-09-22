Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя - 22.09.2022 Украина.ру
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Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя
Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя - 22.09.2022 Украина.ру
Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя
В Мелитополе в районе Центрального рынка произошел взрыв. Об этом 23 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-22T10:59
2022-09-22T10:59
новости
мелитополь
теракт
спецоперация
референдум
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В Мелитополе произошел одиночный громкий взрыв, сообщил Рогов. В район Центрального рынка выехали наряды полиции и экстренных служб. По информации журналистов местного телеканала "ЗаTV", в результате взрыва пострадали три человека. Все живы, правоохранители выясняют причины взрыва.Власти Запорожской области назвали взрыв терактом украинских спецслужб, пишут журналисты РИА Новости. Теракт был нацелен на запугивание граждан в преддверии референдума.
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новости, мелитополь, теракт, спецоперация, референдум
Новости, Мелитополь, теракт, Спецоперация, референдум

Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя

10:59 22.09.2022
 
© Украина.руМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Украина.ру
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В Мелитополе в районе Центрального рынка произошел взрыв. Об этом 23 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
В Мелитополе произошел одиночный громкий взрыв, сообщил Рогов. В район Центрального рынка выехали наряды полиции и экстренных служб.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил Рогов.
По информации журналистов местного телеканала "ЗаTV", в результате взрыва пострадали три человека. Все живы, правоохранители выясняют причины взрыва.
Власти Запорожской области назвали взрыв терактом украинских спецслужб, пишут журналисты РИА Новости. Теракт был нацелен на запугивание граждан в преддверии референдума.
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 14:18
Два взрыва прогремели в МелитополеВ освобожденном от киевского режима Мелитополе Запорожской области днем 15 сентября прогремели два взрыва. Об этом сообщает член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале
 
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