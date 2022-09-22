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Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя

Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя - 22.09.2022 Украина.ру

Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя

В Мелитополе в районе Центрального рынка произошел взрыв. Об этом 23 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-22T10:59

2022-09-22T10:59

2022-09-22T10:59

новости

мелитополь

теракт

спецоперация

референдум

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В Мелитополе произошел одиночный громкий взрыв, сообщил Рогов. В район Центрального рынка выехали наряды полиции и экстренных служб. По информации журналистов местного телеканала "ЗаTV", в результате взрыва пострадали три человека. Все живы, правоохранители выясняют причины взрыва.Власти Запорожской области назвали взрыв терактом украинских спецслужб, пишут журналисты РИА Новости. Теракт был нацелен на запугивание граждан в преддверии референдума.

https://ukraina.ru/20220915/1038765211.html

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новости, мелитополь, теракт, спецоперация, референдум