https://ukraina.ru/20220922/1038970159.html
Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя
Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя - 22.09.2022 Украина.ру
Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя
В Мелитополе в районе Центрального рынка произошел взрыв. Об этом 23 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-22T10:59
2022-09-22T10:59
2022-09-22T10:59
новости
мелитополь
теракт
спецоперация
референдум
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В Мелитополе произошел одиночный громкий взрыв, сообщил Рогов. В район Центрального рынка выехали наряды полиции и экстренных служб. По информации журналистов местного телеканала "ЗаTV", в результате взрыва пострадали три человека. Все живы, правоохранители выясняют причины взрыва.Власти Запорожской области назвали взрыв терактом украинских спецслужб, пишут журналисты РИА Новости. Теракт был нацелен на запугивание граждан в преддверии референдума.
https://ukraina.ru/20220915/1038765211.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мелитополь, теракт, спецоперация, референдум
Новости, Мелитополь, теракт, Спецоперация, референдум
Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя
В Мелитополе в районе Центрального рынка произошел взрыв. Об этом 23 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов