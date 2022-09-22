https://ukraina.ru/20220922/1038968185.html
FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа
FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа - 22.09.2022 Украина.ру
FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа
Поддержка режима Владимира Зеленского на Украине со стороны европейских государств оказалась под угрозой из-за действия введенных против России санкций и проблем с получением российского газа, написала обозреватель Кристина Лу в своей статье для американского журнала Foreign Policy
2022-09-22T10:09
2022-09-22T10:09
2022-09-22T10:09
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По ее словам, Евросоюз столкнулся со сложнейшим кризисом, повлиявшем на обывателей, крупные компании и отрасли производства, что привело к десятикратному росту цен на энергоресурсы.Гигантские субсидии от европейских властей лишь демонстрируют глубину развернувшегося кризиса, поскольку не спасают экономику: начиная от энергоемкой алюминиевой промышленности и заканчивая производителями удобрений все вынуждены сокращать или останавливать производство вплоть до объявлений о банкротстве, но зимой станет еще хуже, отметил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кэхилл.Европейцы уже недовольны, отмечает Кристина Лу, и критикуют свои правительства за поддержку Украины вместо решения внутренних проблем. Особенно это заметно в Британии, Германии, Италии, Австрии и Молдавии, где разгораются протесты из-за резкого роста цен на электроэнергию.По мнению Кэхилла, может возникнуть такая ситуация, когда граждане будут по-настоящему недовольны, и станут винить в этом свои правительства, которые будут вынуждены "проявлять самостоятельность и заботиться о собственных интересах", не думая о солидарности в рядах ЕС.
https://ukraina.ru/20161214/1018008595.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, ес, газ, россия
FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа
Поддержка режима Владимира Зеленского на Украине со стороны европейских государств оказалась под угрозой из-за действия введенных против России санкций и проблем с получением российского газа, написала обозреватель Кристина Лу в своей статье для американского журнала Foreign Policy
По ее словам, Евросоюз столкнулся со сложнейшим кризисом, повлиявшем на обывателей, крупные компании и отрасли производства, что привело к десятикратному росту цен на энергоресурсы.
Такие ценовые скачки душат целые отрасли, а семьи уже не в состоянии оплачивать счета. Возникла настоящая катастрофа, вынуждающая европейских лидеров принимать чрезвычайные и обширные меры в попытке сдержать рост цен
Гигантские субсидии от европейских властей лишь демонстрируют глубину развернувшегося кризиса, поскольку не спасают экономику: начиная от энергоемкой алюминиевой промышленности и заканчивая производителями удобрений все вынуждены сокращать или останавливать производство вплоть до объявлений о банкротстве, но зимой станет еще хуже, отметил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кэхилл.
Европейцы уже недовольны, отмечает Кристина Лу, и критикуют свои правительства за поддержку Украины вместо решения внутренних проблем. Особенно это заметно в Британии, Германии, Италии, Австрии и Молдавии, где разгораются протесты из-за резкого роста цен на электроэнергию.
По мнению Кэхилла, может возникнуть такая ситуация, когда граждане будут по-настоящему недовольны, и станут винить в этом свои правительства, которые будут вынуждены "проявлять самостоятельность и заботиться о собственных интересах", не думая о солидарности в рядах ЕС.