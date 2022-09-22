https://ukraina.ru/20220922/1038968185.html

FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа

FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа - 22.09.2022 Украина.ру

FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа

Поддержка режима Владимира Зеленского на Украине со стороны европейских государств оказалась под угрозой из-за действия введенных против России санкций и проблем с получением российского газа, написала обозреватель Кристина Лу в своей статье для американского журнала Foreign Policy

2022-09-22T10:09

2022-09-22T10:09

2022-09-22T10:09

новости

украина

ес

газ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101289/87/1012898733_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_9828a722505ae364893860d3021682b6.jpg

По ее словам, Евросоюз столкнулся со сложнейшим кризисом, повлиявшем на обывателей, крупные компании и отрасли производства, что привело к десятикратному росту цен на энергоресурсы.Гигантские субсидии от европейских властей лишь демонстрируют глубину развернувшегося кризиса, поскольку не спасают экономику: начиная от энергоемкой алюминиевой промышленности и заканчивая производителями удобрений все вынуждены сокращать или останавливать производство вплоть до объявлений о банкротстве, но зимой станет еще хуже, отметил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кэхилл.Европейцы уже недовольны, отмечает Кристина Лу, и критикуют свои правительства за поддержку Украины вместо решения внутренних проблем. Особенно это заметно в Британии, Германии, Италии, Австрии и Молдавии, где разгораются протесты из-за резкого роста цен на электроэнергию.По мнению Кэхилла, может возникнуть такая ситуация, когда граждане будут по-настоящему недовольны, и станут винить в этом свои правительства, которые будут вынуждены "проявлять самостоятельность и заботиться о собственных интересах", не думая о солидарности в рядах ЕС.

https://ukraina.ru/20161214/1018008595.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ес, газ, россия