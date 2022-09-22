Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил - 22.09.2022 Украина.ру
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Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил
Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил - 22.09.2022 Украина.ру
Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил
В России мобилизация коснется 1% мобилизационного ресурса. 22 сентября председатель Госдумы России Вячеслав Володин в телеграм-канале рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
2022-09-22T10:10
2022-09-22T10:10
новости
вячеслав володин
мобилизация
украина
спецоперация
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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин ответил на вопросы, волнующие россиян. Призывать тех, кто не служил в армии, не имеет военного опыта или учится в вузах, по словам Володина, не будут.Добровольцев и бойцов из ЛНР и ДНР приравняют в правах с военнослужащими РФ. Мобилизованным гражданам могут предоставить кредитные каникулы, сохранить трудовые гарантии - эти вопросы, пообещал Володин, рассмотрит Госдума.
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452
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новости, вячеслав володин, мобилизация, украина, спецоперация
Новости, Вячеслав Володин, мобилизация, Украина, Спецоперация

Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил

10:10 22.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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В России мобилизация коснется 1% мобилизационного ресурса. 22 сентября председатель Госдумы России Вячеслав Володин в телеграм-канале рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин ответил на вопросы, волнующие россиян.
Призывать тех, кто не служил в армии, не имеет военного опыта или учится в вузах, по словам Володина, не будут.
"Частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность. Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Она не коснётся 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.", - написал Володин.
Добровольцев и бойцов из ЛНР и ДНР приравняют в правах с военнослужащими РФ. Мобилизованным гражданам могут предоставить кредитные каникулы, сохранить трудовые гарантии - эти вопросы, пообещал Володин, рассмотрит Госдума.
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 15:31
Кого коснется мобилизация. Краткая справка
 
НовостиВячеслав ВолодинмобилизацияУкраинаСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
10:15В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН
10:10Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил
10:09FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа
10:05В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности
10:04Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS
09:36Обмен "азовцев"*. Главное на Украине на утро 22 сентября
09:20Днепр прифронтовой. Бандеризация как условие социального коллапса
08:59Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядке
08:58Зеленский в ООН раскрыл "формулу мира" для Украины
08:52Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
08:47"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении
08:39Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
08:37В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
08:31Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина
08:30Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН
08:13В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест
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