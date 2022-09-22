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Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил
Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил - 22.09.2022 Украина.ру
Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил
В России мобилизация коснется 1% мобилизационного ресурса. 22 сентября председатель Госдумы России Вячеслав Володин в телеграм-канале рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
2022-09-22T10:10
2022-09-22T10:10
2022-09-22T10:10
новости
вячеслав володин
мобилизация
украина
спецоперация
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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин ответил на вопросы, волнующие россиян. Призывать тех, кто не служил в армии, не имеет военного опыта или учится в вузах, по словам Володина, не будут.Добровольцев и бойцов из ЛНР и ДНР приравняют в правах с военнослужащими РФ. Мобилизованным гражданам могут предоставить кредитные каникулы, сохранить трудовые гарантии - эти вопросы, пообещал Володин, рассмотрит Госдума.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вячеслав володин, мобилизация, украина, спецоперация
Новости, Вячеслав Володин, мобилизация, Украина, Спецоперация
Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил
В России мобилизация коснется 1% мобилизационного ресурса. 22 сентября председатель Госдумы России Вячеслав Володин в телеграм-канале рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин ответил на вопросы, волнующие россиян.
Призывать тех, кто не служил в армии, не имеет военного опыта или учится в вузах, по словам Володина, не будут.
"Частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность. Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Она не коснётся 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.", - написал Володин.
Добровольцев и бойцов из ЛНР и ДНР приравняют в правах с военнослужащими РФ. Мобилизованным гражданам могут предоставить кредитные каникулы, сохранить трудовые гарантии - эти вопросы, пообещал Володин, рассмотрит Госдума.