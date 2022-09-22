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Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил

Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил - 22.09.2022 Украина.ру

Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил

В России мобилизация коснется 1% мобилизационного ресурса. 22 сентября председатель Госдумы России Вячеслав Володин в телеграм-канале рассказал, кто подлежит частичной мобилизации

2022-09-22T10:10

2022-09-22T10:10

2022-09-22T10:10

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вячеслав володин

мобилизация

украина

спецоперация

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин ответил на вопросы, волнующие россиян. Призывать тех, кто не служил в армии, не имеет военного опыта или учится в вузах, по словам Володина, не будут.Добровольцев и бойцов из ЛНР и ДНР приравняют в правах с военнослужащими РФ. Мобилизованным гражданам могут предоставить кредитные каникулы, сохранить трудовые гарантии - эти вопросы, пообещал Володин, рассмотрит Госдума.

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новости, вячеслав володин, мобилизация, украина, спецоперация