Зрада Экспресс: перестановка кроватей на Банковой. В Киеве новый раунд борьбы за власть
Правительство Украины внезапно отправили в отставку. Юлия Свириденко ушла, Сергей Корецкий готовится занять ее место, а Банковая уверяет, что все это — ради "усиления государства".
Но если присмотреться, становится понятно: речь не о реформах, а о борьбе за влияние, деньги и контроль над крупнейшими финансовыми потоками страны. Почему человек Ермака внезапно оказался не нужен? Кто такой Сергей Корецкий и при чем здесь Миндич? Почему фамилии меняются, а система остается прежней?
Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" разбирает главную политическую рокировку недели и объясняет, что на самом деле происходит за кулисами власти.
Но если присмотреться, становится понятно: речь не о реформах, а о борьбе за влияние, деньги и контроль над крупнейшими финансовыми потоками страны. Почему человек Ермака внезапно оказался не нужен? Кто такой Сергей Корецкий и при чем здесь Миндич? Почему фамилии меняются, а система остается прежней?
Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" разбирает главную политическую рокировку недели и объясняет, что на самом деле происходит за кулисами власти.
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