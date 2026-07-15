https://ukraina.ru/20260715/zrada-ekspress-perestanovka-krovatey-na-bankovoy-v-kieve-novyy-raund-borby-za-vlast-1081504453.html

Зрада Экспресс: перестановка кроватей на Банковой. В Киеве новый раунд борьбы за власть

Зрада Экспресс: перестановка кроватей на Банковой. В Киеве новый раунд борьбы за власть - 15.07.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: перестановка кроватей на Банковой. В Киеве новый раунд борьбы за власть

Правительство Украины внезапно отправили в отставку. Юлия Свириденко ушла, Сергей Корецкий готовится занять ее место, а Банковая уверяет, что все это — ради... Украина.ру, 15.07.2026

2026-07-15T17:12

2026-07-15T17:12

2026-07-15T17:12

видео

банковая

киев

украина

сергей корецкий

андрей ермак

тимур миндич

кадровые перестановки

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081504181_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9156ac55ab08e4cc85b2ac902eaafe9.png

Правительство Украины внезапно отправили в отставку. Юлия Свириденко ушла, Сергей Корецкий готовится занять ее место, а Банковая уверяет, что все это — ради "усиления государства".Но если присмотреться, становится понятно: речь не о реформах, а о борьбе за влияние, деньги и контроль над крупнейшими финансовыми потоками страны. Почему человек Ермака внезапно оказался не нужен? Кто такой Сергей Корецкий и при чем здесь Миндич? Почему фамилии меняются, а система остается прежней?Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" разбирает главную политическую рокировку недели и объясняет, что на самом деле происходит за кулисами власти.

банковая

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, банковая, киев, украина, сергей корецкий, андрей ермак, тимур миндич, кадровые перестановки, коррупция, видео