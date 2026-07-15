https://ukraina.ru/20260715/pobeda-ili-smert-skolko-esch-protyanet-ukraina-i-kogda-obankrotitsya-evrosoyuz--ischenko-1081505558.html

Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко

Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко - 15.07.2026 Украина.ру

Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель... Украина.ру, 15.07.2026

2026-07-15T17:32

2026-07-15T17:32

2026-07-15T17:32

видео

украина

запад

сша

ростислав ищенко

эммануэль макрон

украина.ру

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081505220_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7208e0b0bb631ec9a9d1ece9595bf4eb.png

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, для чего Запад разыгрывает карту "украинского производства". Кроме того, он раскрыл механизм этой аферы с вооружением и рассказал о том, что является ширмой для западных поставок на Украину: 00:30 – Что стоит за передачей лицензий от США и Франции на производство вооружений на Украине?14:35 – Макрон и призрак "плана Б";25:35 – Об итогах встречи европейской "коалиции желающих" в Париже и перспективах военной помощи Украине;33:10 – Как Россия не дала НАТО развязать большую войну и чего ждать в ближайшее время.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

украина

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, запад, сша, ростислав ищенко, эммануэль макрон, украина.ру, ес, нато, видео