Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко - 15.07.2026 Украина.ру
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Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко
Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко - 15.07.2026 Украина.ру
Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель... Украина.ру, 15.07.2026
2026-07-15T17:32
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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, для чего Запад разыгрывает карту "украинского производства". Кроме того, он раскрыл механизм этой аферы с вооружением и рассказал о том, что является ширмой для западных поставок на Украину: 00:30 – Что стоит за передачей лицензий от США и Франции на производство вооружений на Украине?14:35 – Макрон и призрак "плана Б";25:35 – Об итогах встречи европейской "коалиции желающих" в Париже и перспективах военной помощи Украине;33:10 – Как Россия не дала НАТО развязать большую войну и чего ждать в ближайшее время.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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видео, украина, запад, сша, ростислав ищенко, эммануэль макрон, украина.ру, ес, нато, видео
Видео, Украина, Запад, США, Ростислав Ищенко, Эммануэль Макрон, Украина.ру, ЕС, НАТО

Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко

17:32 15.07.2026
 
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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, для чего Запад разыгрывает карту "украинского производства". Кроме того, он раскрыл механизм этой аферы с вооружением и рассказал о том, что является ширмой для западных поставок на Украину:

00:30 – Что стоит за передачей лицензий от США и Франции на производство вооружений на Украине?
14:35 – Макрон и призрак "плана Б";
25:35 – Об итогах встречи европейской "коалиции желающих" в Париже и перспективах военной помощи Украине;
33:10 – Как Россия не дала НАТО развязать большую войну и чего ждать в ближайшее время.

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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