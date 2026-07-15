Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, для чего Запад разыгрывает карту "украинского производства". Кроме того, он раскрыл механизм этой аферы с вооружением и рассказал о том, что является ширмой для западных поставок на Украину:
00:30 – Что стоит за передачей лицензий от США и Франции на производство вооружений на Украине?
14:35 – Макрон и призрак "плана Б";
25:35 – Об итогах встречи европейской "коалиции желающих" в Париже и перспективах военной помощи Украине;
33:10 – Как Россия не дала НАТО развязать большую войну и чего ждать в ближайшее время.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:30 – Что стоит за передачей лицензий от США и Франции на производство вооружений на Украине?
14:35 – Макрон и призрак "плана Б";
25:35 – Об итогах встречи европейской "коалиции желающих" в Париже и перспективах военной помощи Украине;
33:10 – Как Россия не дала НАТО развязать большую войну и чего ждать в ближайшее время.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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