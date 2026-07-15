В Киеве развёрнут координационный центр разведки Великобритании
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Федеральная служба безопасности раскрыла данные о деятельности британской разведки на территории Украины. Об этом 15 июля сообщил источник в ФСБ
По данным спецслужбы, в Киеве развёрнут передовой координационный центр разведки Великобритании.
"Представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии. Проводятся испытания инновационных боевых систем на базе искусственного интеллекта", — рассказал сотрудник ФСБ.
С использованием западного вооружения наносились удары по Старобельску, Брянску и Воронежу. Противник использует все доступные средства: от наёмников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на