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В Киеве развёрнут координационный центр разведки Великобритании

В Киеве развёрнут координационный центр разведки Великобритании - 15.07.2026 Украина.ру

В Киеве развёрнут координационный центр разведки Великобритании

Федеральная служба безопасности раскрыла данные о деятельности британской разведки на территории Украины. Об этом 15 июля сообщил источник в ФСБ

2026-07-15T17:33

2026-07-15T17:33

2026-07-15T17:33

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По данным спецслужбы, в Киеве развёрнут передовой координационный центр разведки Великобритании. "Представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии. Проводятся испытания инновационных боевых систем на базе искусственного интеллекта", — рассказал сотрудник ФСБ.С использованием западного вооружения наносились удары по Старобельску, Брянску и Воронежу. Противник использует все доступные средства: от наёмников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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