Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА - 15.07.2026 Украина.ру
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Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА
Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА - 15.07.2026 Украина.ру
Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА
Владимир Зеленский озвучил текущие мощности украинского производства БПЛА. Об этом 15 июля он заявил, передаёт "Интерфакс-Украина"
2026-07-15T16:13
2026-07-15T16:14
новости
киев
украина
владимир зеленский
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"Сейчас можем констатировать: мы производим 10 миллионов дронов в год", — сказал Зеленский, добавив, что Киев стремится к выпуску 20 миллионов беспилотников ежегодно.Ранее он также заявлял, что Украине важно наладить производство ракет для ЗРК Patriot на своей территории. Об этом – в материале Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на РоссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, владимир зеленский
Новости, Киев, Украина, Владимир Зеленский

Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА

16:13 15.07.2026 (обновлено: 16:14 15.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский озвучил текущие мощности украинского производства БПЛА. Об этом 15 июля он заявил, передаёт "Интерфакс-Украина"
"Сейчас можем констатировать: мы производим 10 миллионов дронов в год", — сказал Зеленский, добавив, что Киев стремится к выпуску 20 миллионов беспилотников ежегодно.
Ранее он также заявлял, что Украине важно наладить производство ракет для ЗРК Patriot на своей территории. Об этом – в материале Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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