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Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА

Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА - 15.07.2026 Украина.ру

Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА

Владимир Зеленский озвучил текущие мощности украинского производства БПЛА. Об этом 15 июля он заявил, передаёт "Интерфакс-Украина"

2026-07-15T16:13

2026-07-15T16:13

2026-07-15T16:14

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"Сейчас можем констатировать: мы производим 10 миллионов дронов в год", — сказал Зеленский, добавив, что Киев стремится к выпуску 20 миллионов беспилотников ежегодно.Ранее он также заявлял, что Украине важно наладить производство ракет для ЗРК Patriot на своей территории. Об этом – в материале Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на РоссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, владимир зеленский