Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА
16:13 15.07.2026 (обновлено: 16:14 15.07.2026)
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский озвучил текущие мощности украинского производства БПЛА. Об этом 15 июля он заявил, передаёт "Интерфакс-Украина"
"Сейчас можем констатировать: мы производим 10 миллионов дронов в год", — сказал Зеленский, добавив, что Киев стремится к выпуску 20 миллионов беспилотников ежегодно.
Ранее он также заявлял, что Украине важно наладить производство ракет для ЗРК Patriot на своей территории. Об этом – в материале Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июля
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