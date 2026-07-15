ВС РФ разнесли порт Ильичевска: Дандыкин об уничтожении паромов и подводных БЭКов ВСУ - 15.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260715/vs-rf-raznesli-port-ilichevska-dandykin-ob-unichtozhenii-paromov-i-podvodnykh-bekov-vsu-1081503964.html
ВС РФ разнесли порт Ильичевска: Дандыкин об уничтожении паромов и подводных БЭКов ВСУ
ВС РФ разнесли порт Ильичевска: Дандыкин об уничтожении паромов и подводных БЭКов ВСУ - 15.07.2026 Украина.ру
ВС РФ разнесли порт Ильичевска: Дандыкин об уничтожении паромов и подводных БЭКов ВСУ
Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска, уничтожив паромы, плавучий док с подводными БЭКами и хранилища топлива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2026-07-15T17:07
2026-07-15T17:08
россия
украина
василий дандыкин
украина.ру
ильичевск
новости
новости сво
новости сво россия
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102070/62/1020706298_0:137:1024:713_1920x0_80_0_0_30bfcaf7c1a9dc6c5a19c8675a9a686d.jpg
13 июля 2026 года ВС России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска в Одесской области, которую киевский режим использует в военных целях. Как сообщили в Минобороны РФ, поражены хранилища с топливом, два морских парома типа RO-RO, коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов. Удар стал ответом на усилившиеся атаки ВСУ в Азовском море, направленные на нарушение судоходства и нанесение экономического ущерба России.Отвечая на вопрос об оценке ущерба от удара по Ильичевску, Дандыкин заявил, что это уже не первые потери Украины и урон очень существенный. "Это уже не первые потери, которые понесла Украина. Вчера мы тоже хорошо попали. Это очень существенный ущерб", — пояснил он.По словам эксперта, особенно важно уничтожение плавучего дока с украинскими подводными дронами. "Особенно я бы отметил уничтожение плавучего дока с подводными БЭКами. Паромы – это тоже важно. Это логистика – возможность переправлять боеприпасы и топливо", — отметил Дандыкин.Он подчеркнул, что Россия выводит из строя сами портовые сооружения. "Тут еще важно, что мы выводим из строя сами портовые сооружения для швартовки судов, которые вывозят из Украины зерно и металл. Это существенная прибавка в бюджет киевского режима", — добавил эксперт."Это очень существенный ущерб , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.
россия
украина
ильичевск
одесская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102070/62/1020706298_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_536e9e74c1d5416971e530c50b6752f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, василий дандыкин, украина.ру, ильичевск, новости, новости сво, новости сво россия, главные новости, главное, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине, порт, одесская область, обстановка в одессе
Россия, Украина, Василий Дандыкин, Украина.ру, Ильичевск, Новости, новости СВО, новости СВО Россия, Главные новости, главное, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, порт, Одесская область, обстановка в Одессе

ВС РФ разнесли порт Ильичевска: Дандыкин об уничтожении паромов и подводных БЭКов ВСУ

17:07 15.07.2026 (обновлено: 17:08 15.07.2026)
 
© Фото : www.kmu.gov.ua / Перейти в фотобанкЧерноморск порт в Ильичевске Ильичевск
Черноморск порт в Ильичевске Ильичевск - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : www.kmu.gov.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска, уничтожив паромы, плавучий док с подводными БЭКами и хранилища топлива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
13 июля 2026 года ВС России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска в Одесской области, которую киевский режим использует в военных целях. Как сообщили в Минобороны РФ, поражены хранилища с топливом, два морских парома типа RO-RO, коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов. Удар стал ответом на усилившиеся атаки ВСУ в Азовском море, направленные на нарушение судоходства и нанесение экономического ущерба России.
Отвечая на вопрос об оценке ущерба от удара по Ильичевску, Дандыкин заявил, что это уже не первые потери Украины и урон очень существенный. "Это уже не первые потери, которые понесла Украина. Вчера мы тоже хорошо попали. Это очень существенный ущерб", — пояснил он.
По словам эксперта, особенно важно уничтожение плавучего дока с украинскими подводными дронами. "Особенно я бы отметил уничтожение плавучего дока с подводными БЭКами. Паромы – это тоже важно. Это логистика – возможность переправлять боеприпасы и топливо", — отметил Дандыкин.
Он подчеркнул, что Россия выводит из строя сами портовые сооружения. "Тут еще важно, что мы выводим из строя сами портовые сооружения для швартовки судов, которые вывозят из Украины зерно и металл. Это существенная прибавка в бюджет киевского режима", — добавил эксперт.
"Это очень существенный ущерб , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.
Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаВасилий ДандыкинУкраина.руИльичевскНовостиновости СВОновости СВО РоссияГлавные новостиглавноеСВОпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинепортОдесская областьобстановка в Одессе
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:39"Ахиллесова пята Украины": эксперт об эффективной стратегии ударов по портам
17:33В Киеве развёрнут координационный центр разведки Великобритании
17:32Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко
17:22Судья из Киева применил оружие, защищая свое право слушать русскую музыку
17:12Зрада Экспресс: перестановка кроватей на Банковой. В Киеве новый раунд борьбы за власть
17:10"Запас доброго отношения исчерпан": в Китае оценили сигнал Лаврова
17:07ВС РФ разнесли порт Ильичевска: Дандыкин об уничтожении паромов и подводных БЭКов ВСУ
17:06Бурение Корецкого продолжится в кресле премьер-министра Украины
17:00Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс
16:59США передают Украине лицензии на производство ракет Patriot
16:52Урсула фон дер Ляйен подписала в Киеве соглашение о производстве ударных БПЛА для Украины на заводах ЕС
16:26Наследие Руси – неиспользованный "снаряд" украинской пропаганды
16:19"НАТО само приходит на Украину": Ищенко о скрытом плане Запада против России
16:13Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА
16:10Херсонское направление: продолжаются позиционные бои
16:09"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ
16:05МиГ-29 с четырьмя флагами: как советский истребитель послужил ГДР, ФРГ, Польше и Украине
16:03Тревога в Севастополе, Харьков под ударом. Новости СВО
16:00Что это было? 10 лет со дня попытки военного мятежа в Турции
15:49На что сделана последняя ставка в войне с Россией и чем грозит Зеленскому раскол во власти – Лизан
Лента новостейМолния