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ВС РФ разнесли порт Ильичевска: Дандыкин об уничтожении паромов и подводных БЭКов ВСУ

ВС РФ разнесли порт Ильичевска: Дандыкин об уничтожении паромов и подводных БЭКов ВСУ - 15.07.2026 Украина.ру

ВС РФ разнесли порт Ильичевска: Дандыкин об уничтожении паромов и подводных БЭКов ВСУ

Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска, уничтожив паромы, плавучий док с подводными БЭКами и хранилища топлива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2026-07-15T17:07

2026-07-15T17:07

2026-07-15T17:08

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13 июля 2026 года ВС России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска в Одесской области, которую киевский режим использует в военных целях. Как сообщили в Минобороны РФ, поражены хранилища с топливом, два морских парома типа RO-RO, коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов. Удар стал ответом на усилившиеся атаки ВСУ в Азовском море, направленные на нарушение судоходства и нанесение экономического ущерба России.Отвечая на вопрос об оценке ущерба от удара по Ильичевску, Дандыкин заявил, что это уже не первые потери Украины и урон очень существенный. "Это уже не первые потери, которые понесла Украина. Вчера мы тоже хорошо попали. Это очень существенный ущерб", — пояснил он.По словам эксперта, особенно важно уничтожение плавучего дока с украинскими подводными дронами. "Особенно я бы отметил уничтожение плавучего дока с подводными БЭКами. Паромы – это тоже важно. Это логистика – возможность переправлять боеприпасы и топливо", — отметил Дандыкин.Он подчеркнул, что Россия выводит из строя сами портовые сооружения. "Тут еще важно, что мы выводим из строя сами портовые сооружения для швартовки судов, которые вывозят из Украины зерно и металл. Это существенная прибавка в бюджет киевского режима", — добавил эксперт."Это очень существенный ущерб , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.

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