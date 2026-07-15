https://ukraina.ru/20260715/nato-samo-prikhodit-na-ukrainu-ischenko-o-skrytom-plane-zapada-protiv-rossii-1081501978.html

"НАТО само приходит на Украину": Ищенко о скрытом плане Запада против России

"НАТО само приходит на Украину": Ищенко о скрытом плане Запада против России - 15.07.2026 Украина.ру

"НАТО само приходит на Украину": Ищенко о скрытом плане Запада против России

Запад готов отдать России любые территории Украины, но оставшуюся часть страны планирует превратить в военный плацдарм против РФ. Украину не принимают в НАТО, однако альянс уже фактически приходит на ее территорию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-15T16:19

2026-07-15T16:19

2026-07-15T16:19

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Развивая тему войны на истощение, Ищенко пояснил, что Запад использует Украину не для победы, а как разменную монету для получения уступок от России.Политолог отметил, что идея Запада заключается в том, чтобы за счет Украины заставить Россию прийти на переговоры в невыгодном формате. "То есть идея заключается в том, чтобы вначале за счёт Украины заставить Россию прийти на переговоры в невыгодном формате для неё, а затем за счёт той же Украины, получить от России принципиальные уступки, которые интересуют Запад. Вы нам то, что нам надо, а мы вам Украину, которая никому не нужна", — пояснил он.По словам эксперта, Украина — это российская проблема, и Запад это понимает. "Украина — это российская проблема, и Западу понятно, что Россия будет эту проблему решать. Запад говорит, забирайте столько территорий Украины, сколько хотите, а остатки Украины мы милитаризируем и тоже сделаем часть западного ударного кулака против вас", — отметил Ищенко.Ищенко подчеркнул, что переговорная позиция Запада не изменилась с конца 2023 года, когда на тот момент президент США Джо Байден впервые предложил переговоры. По его словам, фактически Украину не принимают в НАТО, но альянс сам приходит на ее территорию.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.

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