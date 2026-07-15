"НАТО само приходит на Украину": Ищенко о скрытом плане Запада против России - 15.07.2026 Украина.ру
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"НАТО само приходит на Украину": Ищенко о скрытом плане Запада против России
"НАТО само приходит на Украину": Ищенко о скрытом плане Запада против России - 15.07.2026 Украина.ру
"НАТО само приходит на Украину": Ищенко о скрытом плане Запада против России
Запад готов отдать России любые территории Украины, но оставшуюся часть страны планирует превратить в военный плацдарм против РФ. Украину не принимают в НАТО, однако альянс уже фактически приходит на ее территорию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-15T16:19
2026-07-15T16:19
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Развивая тему войны на истощение, Ищенко пояснил, что Запад использует Украину не для победы, а как разменную монету для получения уступок от России.Политолог отметил, что идея Запада заключается в том, чтобы за счет Украины заставить Россию прийти на переговоры в невыгодном формате. "То есть идея заключается в том, чтобы вначале за счёт Украины заставить Россию прийти на переговоры в невыгодном формате для неё, а затем за счёт той же Украины, получить от России принципиальные уступки, которые интересуют Запад. Вы нам то, что нам надо, а мы вам Украину, которая никому не нужна", — пояснил он.По словам эксперта, Украина — это российская проблема, и Запад это понимает. "Украина — это российская проблема, и Западу понятно, что Россия будет эту проблему решать. Запад говорит, забирайте столько территорий Украины, сколько хотите, а остатки Украины мы милитаризируем и тоже сделаем часть западного ударного кулака против вас", — отметил Ищенко.Ищенко подчеркнул, что переговорная позиция Запада не изменилась с конца 2023 года, когда на тот момент президент США Джо Байден впервые предложил переговоры. По его словам, фактически Украину не принимают в НАТО, но альянс сам приходит на ее территорию.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, ростислав ищенко, нато, украина.ру, переговоры, новости переговоров, милитаризация, территория, главные новости, главное, территориальные уступки, война, война на украине, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас
Новости, Украина, Запад, Россия, Ростислав Ищенко, НАТО, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, милитаризация, территория, Главные новости, главное, территориальные уступки, война, война на Украине, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас

"НАТО само приходит на Украину": Ищенко о скрытом плане Запада против России

16:19 15.07.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Public domain
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Запад готов отдать России любые территории Украины, но оставшуюся часть страны планирует превратить в военный плацдарм против РФ. Украину не принимают в НАТО, однако альянс уже фактически приходит на ее территорию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Развивая тему войны на истощение, Ищенко пояснил, что Запад использует Украину не для победы, а как разменную монету для получения уступок от России.
Политолог отметил, что идея Запада заключается в том, чтобы за счет Украины заставить Россию прийти на переговоры в невыгодном формате.
"То есть идея заключается в том, чтобы вначале за счёт Украины заставить Россию прийти на переговоры в невыгодном формате для неё, а затем за счёт той же Украины, получить от России принципиальные уступки, которые интересуют Запад. Вы нам то, что нам надо, а мы вам Украину, которая никому не нужна", — пояснил он.
По словам эксперта, Украина — это российская проблема, и Запад это понимает. "Украина — это российская проблема, и Западу понятно, что Россия будет эту проблему решать. Запад говорит, забирайте столько территорий Украины, сколько хотите, а остатки Украины мы милитаризируем и тоже сделаем часть западного ударного кулака против вас", — отметил Ищенко.
Ищенко подчеркнул, что переговорная позиция Запада не изменилась с конца 2023 года, когда на тот момент президент США Джо Байден впервые предложил переговоры. По его словам, фактически Украину не принимают в НАТО, но альянс сам приходит на ее территорию.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.
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