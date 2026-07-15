https://ukraina.ru/20260715/zapas-dobrogo-otnosheniya-ischerpan-v-kitae-otsenili-signal-lavrova-1081504290.html

"Запас доброго отношения исчерпан": в Китае оценили сигнал Лаврова

"Запас доброго отношения исчерпан": в Китае оценили сигнал Лаврова - 15.07.2026 Украина.ру

"Запас доброго отношения исчерпан": в Китае оценили сигнал Лаврова

Китайские аналитики увидели в словах главы МИД России Сергея Лаврова сигнал об ужесточении позиции Москвы на будущих переговорах. Об этом 15 июля пишет платформа Sohu

2026-07-15T17:10

2026-07-15T17:10

2026-07-15T17:10

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"Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", — заявил Лавров 9 июля в Мозамбике. Автор публикации назвал эту формулировку более жёсткой, чем все прежние заявления. По его оценке, теперь любые предложения о перемирии могут восприниматься Москвой как попытка выиграть время.Китайский обозреватель связал заявление с итогами саммита НАТО в Анкаре, где альянс обязался выделить Киеву €70 миллиардов в 2026 году и сохранить поддержку на том же уровне в 2027-м. "Налицо противоречие между призывами к прекращению огня и продолжением масштабной военной помощи", — отмечается в публикации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, москва, китай, россия, сергей лавров, нато