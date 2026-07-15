"Запас доброго отношения исчерпан": в Китае оценили сигнал Лаврова
Китайские аналитики увидели в словах главы МИД России Сергея Лаврова сигнал об ужесточении позиции Москвы на будущих переговорах. Об этом 15 июля пишет платформа Sohu
"Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", — заявил Лавров 9 июля в Мозамбике.
Автор публикации назвал эту формулировку более жёсткой, чем все прежние заявления. По его оценке, теперь любые предложения о перемирии могут восприниматься Москвой как попытка выиграть время.
Китайский обозреватель связал заявление с итогами саммита НАТО в Анкаре, где альянс обязался выделить Киеву €70 миллиардов в 2026 году и сохранить поддержку на том же уровне в 2027-м.
"Налицо противоречие между призывами к прекращению огня и продолжением масштабной военной помощи", — отмечается в публикации.
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