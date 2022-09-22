ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе
10:22 22.09.2022 (обновлено: 10:26 22.09.2022)
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
© ЦОС ФСБ РФ
ФСБ РФ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщили 22 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ
"Федеральной службой безопасности предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - говорится в сообщении ЦОС.
В момент изъятия из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель планировавшегося теракта - гражданин России 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ.
Вместе с ним задержаны четыре пособника украинских спецслужб - тоже граждане России, они обеспечивали подготовку диверсии, добавили в ФСБ.
У агента СБУ обнаружены средства связи с перепиской и переговорами с куратором из этой службы, инструкциями по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, там же содержались координаты места совершения подрыва.
Вместе с ним задержаны четыре пособника украинских спецслужб - тоже граждане России, они обеспечивали подготовку диверсии, добавили в ФСБ.
У агента СБУ обнаружены средства связи с перепиской и переговорами с куратором из этой службы, инструкциями по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, там же содержались координаты места совершения подрыва.