ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе - 22.09.2022 Украина.ру
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ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе
ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе - 22.09.2022 Украина.ру
ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе
ФСБ РФ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщили 22 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ
2022-09-22T10:22
2022-09-22T10:26
новости
фсб
теракт
предотвращение
спецслужбы
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В момент изъятия из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель планировавшегося теракта - гражданин России 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ.Вместе с ним задержаны четыре пособника украинских спецслужб - тоже граждане России, они обеспечивали подготовку диверсии, добавили в ФСБ.У агента СБУ обнаружены средства связи с перепиской и переговорами с куратором из этой службы, инструкциями по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, там же содержались координаты места совершения подрыва.
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новости, фсб, теракт, предотвращение, спецслужбы
Новости, ФСБ, теракт, предотвращение, спецслужбы

ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе

10:22 22.09.2022 (обновлено: 10:26 22.09.2022)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
© ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ РФ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщили 22 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ
"Федеральной службой безопасности предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - говорится в сообщении ЦОС.
В момент изъятия из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель планировавшегося теракта - гражданин России 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ.

Вместе с ним задержаны четыре пособника украинских спецслужб - тоже граждане России, они обеспечивали подготовку диверсии, добавили в ФСБ.

У агента СБУ обнаружены средства связи с перепиской и переговорами с куратором из этой службы, инструкциями по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, там же содержались координаты места совершения подрыва.
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