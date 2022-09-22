https://ukraina.ru/20220922/1038967731.html

ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе

ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе - 22.09.2022 Украина.ру

ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе

ФСБ РФ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщили 22 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ

2022-09-22T10:22

2022-09-22T10:22

2022-09-22T10:26

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В момент изъятия из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель планировавшегося теракта - гражданин России 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ.Вместе с ним задержаны четыре пособника украинских спецслужб - тоже граждане России, они обеспечивали подготовку диверсии, добавили в ФСБ.У агента СБУ обнаружены средства связи с перепиской и переговорами с куратором из этой службы, инструкциями по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, там же содержались координаты места совершения подрыва.

https://ukraina.ru/20220921/1038920618.html

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2022

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новости, фсб, теракт, предотвращение, спецслужбы