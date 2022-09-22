https://ukraina.ru/20220922/1038964612.html

Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядке

Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядке - 22.09.2022 Украина.ру

Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядке

Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале

2022-09-22T08:59

2022-09-22T08:59

2022-09-22T08:59

новости

мобилизация

вячеслав володин

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В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мобилизация, вячеслав володин