https://ukraina.ru/20220922/1038964612.html
Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядке
Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядке - 22.09.2022 Украина.ру
Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядке
Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
2022-09-22T08:59
2022-09-22T08:59
2022-09-22T08:59
новости
мобилизация
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_147:11:2445:1304_1920x0_80_0_0_7d9eb4da65cd8261bc4a64309ace284c.jpg
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_74:0:2797:2042_1920x0_80_0_0_03be480ca86c29903a95f2e04f32fb0a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, вячеслав володин
Новости, мобилизация, Вячеслав Володин
Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядке
Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
"Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле", - написал Володин.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.