https://ukraina.ru/20220922/1038964355.html

Зеленский в ООН раскрыл "формулу мира" для Украины

Зеленский в ООН раскрыл "формулу мира" для Украины - 22.09.2022 Украина.ру

Зеленский в ООН раскрыл "формулу мира" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН перечислил компоненты "формулы мира", которая состоит из пяти пунктов. Трансляцию вел YouTube-канал организации

2022-09-22T08:58

2022-09-22T08:58

2022-09-22T09:00

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"Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации <...>. Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость", — заявил он.По его словам, первый пункт "формулы мира" — наказание — предусматривает введение санкций, блокировку торговли и отношений, а также создание специального трибунала. При этом Зеленский заявил, что Киев подготовил "конкретные шаги, чтобы создать такой трибунал, и эти шаги будут представлены всем государствам". "Украина призовет ГА ООН поддержать международный механизм компенсации. Мы рассчитываем на вашу поддержку", — добавил глава государства.Вторым пунктом украинский президент назвал "защиту жизни", подразумевая под этим предоставление военной и финансовой помощи.При этом Зеленский напомнил, что Киеву необходима финансовая поддержка, чтобы обеспечить внутреннюю стабильность и реализовать социальные обязательства.Третьим пунктом глава украинского государства назвал восстановление территориальной целостности и безопасности, включая морскую, продовольственную и радиационную. Под предлогом восстановления безопасности энергетики Зеленский предложил ввести ограничения цен на российские энергоресурсы. Четвертый пункт "формулы мира", по словам президента, — это гарантии безопасности."У нас есть предложения для усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира <...>, мы уже представляем наши инициативы партнерам", — заявил он, добавив, что все, кто получит текст по "формуле мира", "убедятся в том, что эти детали очень важны для гарантий безопасности". Пятым пунктом, без которого не будут работать остальные, он назвал решимость. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия прилагает все усилия, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее, но Киев, по его словам, от переговоров отказывается.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце августа пояснял, что Киев противостоит переговорам, потому что они станут "смертным приговором" для Украины. Он выразил мнение, что Россия воспользуется любой паузой, чтобы восстановить силы и активизировать наступление, а при отсутствии переговоров Москва сосредоточится на "войне на истощение". В МИД страны указывали на риск переговоров в нынешней ситуации, так как это "будет снова язык ультиматумов" со стороны Москвы. Украинские власти неоднократно говорили, что не пойдут на территориальные уступки и будут готовы к диалогу лишь после изменения ситуации на фронте.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чем больше откладывается возобновление переговорного процесса, тем сложнее украинским властям будет договориться. Песков ранее заявлял, что Россия будет говорить с Украиной о том, как будут выполняться условия Москвы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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переговоры, владимир зеленский, генассамблея оон, новости, украина, россия