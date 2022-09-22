Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России - 22.09.2022 Украина.ру
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Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России - 22.09.2022 Украина.ру
Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России, передает 22 сентября РИА Новости
2022-09-22T08:52
2022-09-22T08:52
энтони блинкен
мобилизация
новости
россия
украина
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По его словам, Вашингтон поставил "последовательную и значительную помощь для обороны" и продолжит "находиться вместе с Украиной и ее людьми".Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
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энтони блинкен, мобилизация, новости, россия, украина
Энтони Блинкен, мобилизация, Новости, Россия, Украина

Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России

08:52 22.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России, передает 22 сентября РИА Новости
По его словам, Вашингтон поставил "последовательную и значительную помощь для обороны" и продолжит "находиться вместе с Украиной и ее людьми".

"Мы продолжим поддержку украинских граждан так долго, как это потребуется", — сказал Блинкен.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
 
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