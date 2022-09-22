https://ukraina.ru/20220922/1038964099.html

Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России

Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России - 22.09.2022 Украина.ру

Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России, передает 22 сентября РИА Новости

2022-09-22T08:52

2022-09-22T08:52

2022-09-22T08:52

энтони блинкен

мобилизация

новости

россия

украина

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По его словам, Вашингтон поставил "последовательную и значительную помощь для обороны" и продолжит "находиться вместе с Украиной и ее людьми".Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

энтони блинкен, мобилизация, новости, россия, украина