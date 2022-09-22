https://ukraina.ru/20220922/1038964099.html
Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России - 22.09.2022 Украина.ру
Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России, передает 22 сентября РИА Новости
2022-09-22T08:52
2022-09-22T08:52
2022-09-22T08:52
энтони блинкен
мобилизация
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/82/1032638284_0:230:2992:1913_1920x0_80_0_0_58dae5f04a993b313f9147f3b186343e.jpg.webp
По его словам, Вашингтон поставил "последовательную и значительную помощь для обороны" и продолжит "находиться вместе с Украиной и ее людьми".Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/82/1032638284_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_134272bff19fd1396fab8508dddfa8b5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энтони блинкен, мобилизация, новости, россия, украина
Энтони Блинкен, мобилизация, Новости, Россия, Украина
Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России, передает 22 сентября РИА Новости
По его словам, Вашингтон поставил "последовательную и значительную помощь для обороны" и продолжит "находиться вместе с Украиной и ее людьми".
"Мы продолжим поддержку украинских граждан так долго, как это потребуется", — сказал Блинкен.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.