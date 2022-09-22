Рогов объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС
07:47 22.09.2022 (обновлено: 07:57 22.09.2022)
Украинские власти, отдав приказ возобновить обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС), добиваются ее полного вывода из строя. Об этом заявил 22 сентября член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Киевские власти прицельно бьют по атомной станции, чтобы полностью вывести ее из строя, лишив возможности в будущем перезапустить энергоблоки, и сделать ее обузой в плане содержания", - сказал Рогов.
По его словам, удары украинских войск по критически важным элементам инфраструктуры атомной станции могут привести к ее полной консервации и невозможности снова запустить реакторы, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
По его словам, удары украинских войск по критически важным элементам инфраструктуры атомной станции могут привести к ее полной консервации и невозможности снова запустить реакторы, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и территорию Запорожской АЭС.
За последние дни украинские войска несколько раз обстреливали АЭС и прилегающую к ней территорию. Были повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков.
19 сентября, 08:30Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт Даже после остановки реакторов ЗАЭС есть определенные риски, связанные с обстрелами СХОЯТ - заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.