https://ukraina.ru/20220921/1038944442.html

Как Украина потеряла половину армии и кого мобилизуют из россиян - Шойгу. Видео

Как Украина потеряла половину армии и кого мобилизуют из россиян - Шойгу. Видео - 21.09.2022 Украина.ру

Как Украина потеряла половину армии и кого мобилизуют из россиян - Шойгу. Видео

После обращения Верховного главнокомандующего Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу дал ряд пояснений насчет частичной мобилизации в России: как она будет происходить, кто под нее попадает и сколько человек планируется призвать.

2022-09-21T14:56

2022-09-21T14:56

2022-09-21T14:56

сво

сергей шойгу

видео

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Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о реальных потерях со стороны ВСУ, а также о том, с кем мы воюем. Подробности – в нашем материале!

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, сергей шойгу, видео, видео