https://ukraina.ru/20220921/1038944442.html
Как Украина потеряла половину армии и кого мобилизуют из россиян - Шойгу. Видео
Как Украина потеряла половину армии и кого мобилизуют из россиян - Шойгу. Видео - 21.09.2022 Украина.ру
Как Украина потеряла половину армии и кого мобилизуют из россиян - Шойгу. Видео
После обращения Верховного главнокомандующего Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу дал ряд пояснений насчет частичной мобилизации в России: как она будет происходить, кто под нее попадает и сколько человек планируется призвать.
2022-09-21T14:56
2022-09-21T14:56
2022-09-21T14:56
сво
сергей шойгу
видео
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Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о реальных потерях со стороны ВСУ, а также о том, с кем мы воюем. Подробности – в нашем материале!
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038944247_312:0:1272:720_1920x0_80_0_0_b209df8888bd6c9897eefe2aa67ce252.jpg
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, сергей шойгу, видео, видео
Как Украина потеряла половину армии и кого мобилизуют из россиян - Шойгу. Видео
После обращения Верховного главнокомандующего Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу дал ряд пояснений насчет частичной мобилизации в России: как она будет происходить, кто под нее попадает и сколько человек планируется призвать.
Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о реальных потерях со стороны ВСУ, а также о том, с кем мы воюем. Подробности – в нашем материале!