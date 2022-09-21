Страны Африки и Азии призывают к дипломатическим решениям по украинскому конфликту
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Сенегала М. Салла
Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл, а также эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 21 сентября выразили свое мнение относительно украинского конфликта. Оба они призвали к дипломатическому разрешению кризиса в ходе своих выступлений на заседании ООН
Салл призвал к "снижению напряжённости и прекращению боевых действий на Украине", возобновлению переговорного процесса, так как только диалог, по его мнению, поможет избежать "катастрофического риска конфликта".
По словам Салла, в противном случае конфликт может перерасти в глобальный.
Переговоры и дискуссии — это лучшие инструменты, которые у нас есть для укрепления мира. Я обращаюсь с призывом организовать посредническую миссию высокого уровня, в которую Африканский союз готов внести свой вклад.
В свою очередь Аль Тани также призвал к прекращению огня и поиску мирного решения.
Мы полностью осознаем сложность российско-украинского конфликта и его международные аспекты, но, тем не менее, призываем к прекращению огня и немедленному поиску мирного решения конфликта. Этим в любом случае кончится, сколько бы ни длилась война. Её продолжение не изменит этот результат, а скорее увеличит число жертв и удвоит тяжёлые последствия для Европы, России и мировой экономики в целом.
В начале лета Салл приезжал в Россию и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже, выступая перед прессой, сенегальский лидер заявил, что введенные Западом санкции против России могут вызвать продовольственный кризис в странах Африки.
Кроме того, что призвал ЕС сделать исключения из санкций, которые позволили бы африканским странам оплачивать импортируемые из России зерно и удобрения.
В среду 21 сентября после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России, глава комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после вхождения Донбасса в состав России, переговоры с Украиной станут невозможны.
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