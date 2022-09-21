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Страны Африки и Азии призывают к дипломатическим решениям по украинскому конфликту

Страны Африки и Азии призывают к дипломатическим решениям по украинскому конфликту - 21.09.2022 Украина.ру

Страны Африки и Азии призывают к дипломатическим решениям по украинскому конфликту

Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл, а также эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 21 сентября выразили свое мнение относительно украинского конфликта. Оба они призвали к дипломатическому разрешению кризиса в ходе своих выступлений на заседании ООН

2022-09-21T13:35

2022-09-21T13:35

2022-09-21T13:35

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Салл призвал к "снижению напряжённости и прекращению боевых действий на Украине", возобновлению переговорного процесса, так как только диалог, по его мнению, поможет избежать "катастрофического риска конфликта".По словам Салла, в противном случае конфликт может перерасти в глобальный.В свою очередь Аль Тани также призвал к прекращению огня и поиску мирного решения.В начале лета Салл приезжал в Россию и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже, выступая перед прессой, сенегальский лидер заявил, что введенные Западом санкции против России могут вызвать продовольственный кризис в странах Африки.Кроме того, что призвал ЕС сделать исключения из санкций, которые позволили бы африканским странам оплачивать импортируемые из России зерно и удобрения.В среду 21 сентября после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России, глава комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после вхождения Донбасса в состав России, переговоры с Украиной станут невозможны.

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