https://ukraina.ru/20220921/1038936017.html

Слуцкий назвал невозможными переговоры Киева и Москвы после присоединения Донбасса к РФ

Слуцкий назвал невозможными переговоры Киева и Москвы после присоединения Донбасса к РФ - 21.09.2022 Украина.ру

Слуцкий назвал невозможными переговоры Киева и Москвы после присоединения Донбасса к РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 21 сентября заявил, что после вхождения Донбасса в состав России переговоры с Киевом станут невозможны

2022-09-21T13:05

2022-09-21T13:05

2022-09-21T13:05

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Он также отметил, что точка невозврата в переговорном процессе давно пройдена, потому что ситуация привела к развитию военных действий, гибели людей. По его словам, киевскому режиму и всем, кто за этим стоит, это безразлично.Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.

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2022

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новости, референдум, лнр, днр, переговоры, россия, киев