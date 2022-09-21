Слуцкий назвал невозможными переговоры Киева и Москвы после присоединения Донбасса к РФ - 21.09.2022 Украина.ру
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Слуцкий назвал невозможными переговоры Киева и Москвы после присоединения Донбасса к РФ
Слуцкий назвал невозможными переговоры Киева и Москвы после присоединения Донбасса к РФ - 21.09.2022 Украина.ру
Слуцкий назвал невозможными переговоры Киева и Москвы после присоединения Донбасса к РФ
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 21 сентября заявил, что после вхождения Донбасса в состав России переговоры с Киевом станут невозможны
2022-09-21T13:05
2022-09-21T13:05
новости
референдум
лнр
днр
переговоры
россия
киев
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Он также отметил, что точка невозврата в переговорном процессе давно пройдена, потому что ситуация привела к развитию военных действий, гибели людей. По его словам, киевскому режиму и всем, кто за этим стоит, это безразлично.Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.
https://ukraina.ru/20220921/1038927300.html
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новости, референдум, лнр, днр, переговоры, россия, киев
Новости, референдум, ЛНР, ДНР, переговоры, Россия, Киев

Слуцкий назвал невозможными переговоры Киева и Москвы после присоединения Донбасса к РФ

13:05 21.09.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 21 сентября заявил, что после вхождения Донбасса в состав России переговоры с Киевом станут невозможны
Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и движимая им хунта в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам. И единственным путем развития событий может быть капитуляция, заявляли ранее украинские политики. Мы были готовы к переговорам. Но Киев нарушил все возможные договоренности.
Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам
Он также отметил, что точка невозврата в переговорном процессе давно пройдена, потому что ситуация привела к развитию военных действий, гибели людей. По его словам, киевскому режиму и всем, кто за этим стоит, это безразлично.
Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации.
Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.
Запорожье - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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