В Мексике объяснили изменение позиции Кремля по вопросу о референдумах - 21.09.2022 Украина.ру
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В Мексике объяснили изменение позиции Кремля по вопросу о референдумах
В Мексике объяснили изменение позиции Кремля по вопросу о референдумах - 21.09.2022 Украина.ру
В Мексике объяснили изменение позиции Кремля по вопросу о референдумах
“Безрассудство” Владимира Зеленского привело к изменению позиции Кремля, поддержавшего инициативу о проведении референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 сентября в мексиканской газете La Jornada
2022-09-21T13:06
2022-09-21T13:06
мексика
новости
спецоперация
владимир путин
владимир зеленский
контрнаступление
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Корреспондент издания отмечает, что ранее Кремль отказался от поддержки такой идеи, ввиду трудностей проведения референдумов и неизбежных сомнений по поводу их легитимности в условиях военных действий.Корреспондент указывает, что, в результате “безрассудства” Зеленского наиболее воинственно настроенные члены российского президентского окружения, стали предупреждать в социальных сетях, что подобное нападение на Крым позволит России использовать все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, намекая на ее ядерный арсенал.
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мексика, новости, спецоперация, владимир путин, владимир зеленский, контрнаступление
Мексика, Новости, Спецоперация, Владимир Путин, Владимир Зеленский, контрнаступление

В Мексике объяснили изменение позиции Кремля по вопросу о референдумах

13:06 21.09.2022
 
© РИА Новости . Хачатуров / Перейти в фотобанкКафедральный собор в Мехико
Кафедральный собор в Мехико - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Хачатуров
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“Безрассудство” Владимира Зеленского привело к изменению позиции Кремля, поддержавшего инициативу о проведении референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 сентября в мексиканской газете La Jornada
Корреспондент издания отмечает, что ранее Кремль отказался от поддержки такой идеи, ввиду трудностей проведения референдумов и неизбежных сомнений по поводу их легитимности в условиях военных действий.

Многие задаются вопросом, что могло заставить [президента РФ Владимира] Путина так быстро изменить мнение, и ответ может заключаться в недавней словесной ошибке президента Украины Владимира Зеленского, который, в восторге от контрнаступления, позволившего ему вернуть себе 8500 квадратных километров территории в Харьковской и Херсонской областях, пообещал, что скоро "мы идем освобождать Ялту и весь Крым"

Корреспондент указывает, что, в результате “безрассудства” Зеленского наиболее воинственно настроенные члены российского президентского окружения, стали предупреждать в социальных сетях, что подобное нападение на Крым позволит России использовать все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, намекая на ее ядерный арсенал.
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 07:30
Политолог: Зеленскому надо думать о солдатах в окружении, а не о возвращении КрымаНет после 24 февраля никакого в принципе международного права, введение санкций, нарушение всех мыслимых и немыслимых демократических основ, отжатие русского имущества – это ликвидация этого международного права, заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру..
 
МексикаНовостиСпецоперацияВладимир ПутинВладимир Зеленскийконтрнаступление
 
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