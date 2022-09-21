В Мексике объяснили изменение позиции Кремля по вопросу о референдумах

Политолог: Зеленскому надо думать о солдатах в окружении, а не о возвращении Крыма

Нет после 24 февраля никакого в принципе международного права, введение санкций, нарушение всех мыслимых и немыслимых демократических основ, отжатие русского имущества – это ликвидация этого международного права, заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру..