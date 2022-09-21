В Мексике объяснили изменение позиции Кремля по вопросу о референдумах
“Безрассудство” Владимира Зеленского привело к изменению позиции Кремля, поддержавшего инициативу о проведении референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 сентября в мексиканской газете La Jornada
Корреспондент издания отмечает, что ранее Кремль отказался от поддержки такой идеи, ввиду трудностей проведения референдумов и неизбежных сомнений по поводу их легитимности в условиях военных действий.
Многие задаются вопросом, что могло заставить [президента РФ Владимира] Путина так быстро изменить мнение, и ответ может заключаться в недавней словесной ошибке президента Украины Владимира Зеленского, который, в восторге от контрнаступления, позволившего ему вернуть себе 8500 квадратных километров территории в Харьковской и Херсонской областях, пообещал, что скоро "мы идем освобождать Ялту и весь Крым"
Корреспондент указывает, что, в результате “безрассудства” Зеленского наиболее воинственно настроенные члены российского президентского окружения, стали предупреждать в социальных сетях, что подобное нападение на Крым позволит России использовать все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, намекая на ее ядерный арсенал.
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