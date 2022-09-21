https://ukraina.ru/20220921/1038927300.html

Город Запорожье накануне референдума. Запугивание и жизнь в ожидании экологической катастрофы

Город Запорожье накануне референдума. Запугивание и жизнь в ожидании экологической катастрофы - 21.09.2022 Украина.ру

Город Запорожье накануне референдума. Запугивание и жизнь в ожидании экологической катастрофы

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T12:55

2022-09-21T12:55

2022-09-21T12:55

запорожье

референдум

экология

украина

россия

владимир рогов

отопительный сезон

кривой рог

эксклюзив

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Во вторник, 20 сентября, глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.В свою очередь член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства – по примеру крымского опыта.Также Рогов заявил, что большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем украинских войск, ждут прихода российской армии и выступают за вхождение региона в состав РФ.Напомним, на сегодня от украинских войск освобождено более 70% Запорожской области. При этом под их контролем остается областной центр – город Запорожье."Большинство жителей нашего областного центра – города Запорожье – ждут прихода российской армии и выступают за вхождение в состав России, но, к сожалению, не смогут принять участие в предстоящем референдуме, так как временно находятся под оккупацией украинских войск", – сказал Рогов.По его словам, оставшаяся часть Запорожской области будет непременно освобождена.В то же время в подконтрольном Киеву городе Запорожье в эти дни царит напряженная атмосфера. Информация о готовящемся референдуме в южных районах области подхлестнула власти города и силовиков к усилению репрессий.Охота на ведьм затронула в не только подозреваемых в сотрудничестве с РФ, но и их родственников, через которых пытаются оказывать давление на работников администраций Мелитополя и Бердянска. На днях также Минфин США ввёл санкции против них с целью срыва референдума. В Запорожье последние дни усилилась и украинская пропаганда. Местные СМИ ежедневно рассказывают, что россияне и дончане якобы занимаются мародерством, а в пустующие квартиры жителей Мелитополя и Бердянска заселяют выходцев с Кавказа.Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область по итогам референдума объявит независимость в существующих административных границах, то есть всего региона, включая город Запорожье, который пока подконтролен Киеву. В связи с этим жителей города украинские власти запугивают всеми мыслимыми и немыслимыми ужасами при российской власти. Для местных жителей заявление Рогова также является сигналом, что город будут брать. С другой стороны, глава украинской областной администрации Александр Старух заявляет, что наступление российских войск на город возможно, но маловероятно.В самом городе сейчас активно идет подготовка к отопительному сезону, который, по уверениям украинских властей, будет самым тяжелым в истории Украины. Люди запасаются электрообогревателями, но уже даже небольшое похолодание в середине сентября привело к выходу из строя внутридомовых электрических сетей, которые просто не рассчитаны на такую нагрузку. В Заводском и Шевченковском районах города коммунальщики пытаются заменить наиболее проблемные участки теплотрасс, так как эксплуатируют их без ремонта с 1957 года. Однако запорожским коммунальщикам уже третий месяц не выплачивают зарплату. Местные власти утверждают, что средства они перечисляют в центральный бюджет, в том числе и на зарплату коммунальщикам, но из центра деньги обратно не поступают, так как Киев первоочередными считает зарплату военнослужащим. Проще говоря, денег на военных и на рабочих не хватает.С лета в городе стоит невыносимый запах горелого пластика, из-за чего даже в жару горожане не могли открыть окна. Экологи инициировали петицию к президенту Владимиру Зеленскому с требованием разобраться с экологической ситуацией. Петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей. "Это полная катастрофа. Нас заживо травят", - говорится в тексте петиции. Лаборатория мониторинга окружающей среды зафиксировала в воздухе Запорожья превышение выбросов по двум веществам — сероводороду и фенолу. В ответ 15 сентября глава местной администрации Анатолий Куртев собрал представителей промышленных предприятий, которые отчитались перед экологами, что, дескать, работают но техническим нормам, а Куртев обвинил экологов в том, что они расшатывают ситуацию во время войны. Основным источником неприятного запаха, которым пропитан весь город, экологи называют Запорожский абразивный комбинат, расположенный в Шевченковском районе.После недавних ударов по объектам инфраструктуры в городе Кривой Рог в Запорожье обеспокоились возможностью аналогичных ударов. Местные сласти просчитывают, какие районы города окажутся затопленными в случае удара по Днепрогэсу. Наиболее катастрофичным они называют удар по дамбе Кременчугского водохранилища, так как после этого волна через 23 часа может разрушить Днепрогэс. Затопленными или частично затопленными могут оказаться Вознесенский, Днепровский, Коммунарский и Александровский районы города. Жителей призывают в случае затопления не перегружать спасательные лодки, а заодно запастись таблетками йодида калия, так как обстреливаемая ВСУ Запорожская АЭС находится неподалеку.На фоне этих тревожных новостей всё больше жителей города раздумывают об эвакуации в другие регионы. Канал для выезда на подконтрольную РФ территорию пока закрыт. Ощущение неопределенности, господство военных ВСУ и Нацгвардии, которые усматривают потенциального "зрадника" в любом русскоязычном жителе города, накладывается на запах жженного пластика, пропитавшего весь город.

https://ukraina.ru/20220921/1038907318.html

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запорожье, референдум, экология, украина, россия, владимир рогов, отопительный сезон, кривой рог, эксклюзив