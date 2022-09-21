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Харьковский областной совет провалил "дерусификацию" театра имени Пушкина

Харьковский областной совет провалил "дерусификацию" театра имени Пушкина - 21.09.2022 Украина.ру

Харьковский областной совет провалил "дерусификацию" театра имени Пушкина

Голосованием Харьковского областного совета было решено оставить театру прежнее название – Харьковский академический русский драматический театр имени Пушкина", сообщает 20 сентября Харьковское отделение партии "Евросолидарность"

2022-09-21T00:43

2022-09-21T00:43

2022-09-21T00:43

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Во вторник состоялось голосование областного совета, на котором рассматривалось переименование театра. Из названия в рамках "дерусификации", "деколонизации" и "декоммунизации" должно было исчезнуть слово "русский" и имя Пушкина.По результату голосования областной совет не поддержал ни отказ от имени поэта, которое театр носит с 1949 года, ни смену статуса театра.При этом на сайте театра значится другая информация:Председатель комиссии, которая рассматривала обращение "Евросолидарности" о переименовании театра, депутат областного совета от партии "Блок Кернеса" Людмила Немыкина, объяснила решение совета всемирным признание Пушкина и тем, что украинцы - "не варвары", а "европейская, образованная и демократическая нация"."Дерусификация" и "декоммунизация" в Харькове регулярно терпит поражение. Так, скандально долго областной и городской советы блокировали переименование одного из центральных проспектов – Московского, а на митинги за сохранение советских памятников не единожды выходили сами горожане.Похожая история произошла летом в Национальной академии музыки имени Чайковского в Киеве. Несмотря на все попытки активистов-русофобов, имя композитора осталось в названии академии.

https://ukraina.ru/20220714/1036341417.html

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новости, пушкин, харьков, театр, драма