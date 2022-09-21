https://ukraina.ru/20220921/1038914296.html

Главное на 21 сентября: в России и в мире

Главное на 21 сентября: в России и в мире

Главное на 21 сентября: в России и в мире

В Крыму огласят приговор обвиняемым в диверсии на газопроводе в 2021 году, Украина дерусифицирует русскоязычный Днепропетровск, а в Австралии работники общественного транспорта снова бастуют против низких зарплат. Подробнее об этом — читайте в подборке Украина.ру

2022-09-21T06:50

2022-09-21T06:50

2022-09-21T08:20

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РоссияПройдет встреча госсекретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева с секретарем Совета Безопасности Белоруссии Александром ВольфовичемМосковский суд рассмотрит апелляцию американских компаний Apple Inc. и OoklaКомпании были признаны виновными за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.Закон о локализации персональных данных устанавливает запрет юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, на сбор и хранение этих данных за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России.Состоится инаугурация губернатора Рязанской области Павла МалковаВ соответствии с действующим законодательством, в этот день правительство Рязанской области в полном составе уйдет в отставку, и затем формируется его новый состав. По словам Малкова, у него была возможность оценить работу всех членов правительства, поэтому после инаугурации произойдут кадровые изменения. Состоится инаугурация главы Бурятии Алексея ЦыденоваНа прошедших в Бурятии 11 сентября выборах Алексей Цыденов был избран главой республики на второй срок. При явке в почти 40% он набрал более 86% голосов избирателей.Верховный суд Крыма огласит приговор обвиняемым в диверсии на газопроводе в 2021 годуАзиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Наримана Джелялова задержали в сентябре 2021 года. По версии регионального управления ФСБ, Джелялов действовал по заданию главного управления разведки минобороны Украины. Он отправил организаторов будущей диверсии в соседнее государство, где они прошли подготовку для умелого обращения со взрывчаткой и минирования инфраструктурных объектов. Подрыв заложенной под опору газопровода взрывчатки предотвратили российские спецслужбы.Суд рассмотрит два иска блогера Алексея Навального к исправительной колонии строгого режима № 6В середине июня 2022 года Навального этапировали из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехово Владимирской области, так как 24 мая Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы по делу об оскорблении суда и мошенничестве. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.Ближнее зарубежьеВ украинском Днепропетровске состоится сессия горсовета по дерусификации городаДнепропетровск планирует отказаться от русских географических названий, в списке на переименование — около 20—25 улиц. Чтобы сменить их названия, нужно соответствующее решение депутатов городского совета.В Казахстане будет запущен корабль «Союз МС-22» с участниками 68-й длительной экспедиции на МКСПолет международного экипажа на российском корабле, названном в честь русского ученого, изобретателя и основоположника теории освоения космического пространства Константина Циолковского, станет первым из трех запланированных перекрестных полетов на корабле «Союз» в рамках соглашения между Госкорпорацией «Роскосмос» и NASA.МирВ США продолжается Неделя высокого уровня в Генассамблее ООНВ рамках проведения сессии состоятся выступления президентов Украины, США, Венесуэлы, Венгрии и Ирана Владимира Зеленского (в формате видеообращения), Джо Байдена, Николаса Мадуро, Каталин Новак и Ибрахима Раиси.Кроме того, на полях Недели пройдут встречи глав министерств иностранных дел стран БРИКС, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франку Франсы, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и президента США Джо Байдена, президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.В США откроется международная встреча по вопросам развития чистой энергетики с участием глав профильных ведомств ряда странВ Австралии начнется акция протеста работников общественного транспортаВ Турции суд рассмотрит дело мэра Стамбула Экрема ИмамоглуОппозиционному мэру Стамбула Экрему Имамоглу может грозить до четырех лет лишения свободы за оскорбление членов Высшей избирательной комиссии Турции.Инцидент связан с отменой результатов выборов мэра крупнейшего турецкого города 31 марта 2019 года. Тогда глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что Имамоглу — «дурак, который отправился в Европарламент жаловаться на Турцию».

https://ukraina.ru/20220920/1038907969.html

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эксклюзив, анонс, главное, крым, украина, забастовка, австралия