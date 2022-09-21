https://ukraina.ru/20220921/1038892036.html

На руинах нынешней глобальной системы: эксперт рассказал о большом будущем ШОС

На руинах нынешней глобальной системы: эксперт рассказал о большом будущем ШОС - 21.09.2022 Украина.ру

На руинах нынешней глобальной системы: эксперт рассказал о большом будущем ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превращается в организацию, которая объединяет значительную часть населения мира. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, комментируя сообщения о подаче Ираном и Белоруссией заявок на вступление в организацию

2022-09-21T07:00

2022-09-21T07:00

2022-09-21T07:00

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Он отметил, что у ШОС есть “очень большое будущее”, поскольку состав стран-членов этой организации позволяет совместить большие возможности по логистике, большие промышленные возможности и огромные рынки.Эксперт выразил надежду, что в новых условиях организация будет быстро развиваться, быстро идти к расширению своих функций и новым возможностям.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220919/1038834596.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шос, никита мендкович, сша, иран, белоруссия