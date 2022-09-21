На руинах нынешней глобальной системы: эксперт рассказал о большом будущем ШОС - 21.09.2022 Украина.ру
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На руинах нынешней глобальной системы: эксперт рассказал о большом будущем ШОС
На руинах нынешней глобальной системы: эксперт рассказал о большом будущем ШОС - 21.09.2022 Украина.ру
На руинах нынешней глобальной системы: эксперт рассказал о большом будущем ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превращается в организацию, которая объединяет значительную часть населения мира. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, комментируя сообщения о подаче Ираном и Белоруссией заявок на вступление в организацию
2022-09-21T07:00
2022-09-21T07:00
новости
шос
никита мендкович
сша
иран
белоруссия
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Он отметил, что у ШОС есть “очень большое будущее”, поскольку состав стран-членов этой организации позволяет совместить большие возможности по логистике, большие промышленные возможности и огромные рынки.Эксперт выразил надежду, что в новых условиях организация будет быстро развиваться, быстро идти к расширению своих функций и новым возможностям.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220919/1038834596.html
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новости, шос, никита мендкович, сша, иран, белоруссия
Новости, ШОС, Никита Мендкович, США, Иран, Белоруссия

На руинах нынешней глобальной системы: эксперт рассказал о большом будущем ШОС

07:00 21.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превращается в организацию, которая объединяет значительную часть населения мира. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, комментируя сообщения о подаче Ираном и Белоруссией заявок на вступление в организацию
Он отметил, что у ШОС есть “очень большое будущее”, поскольку состав стран-членов этой организации позволяет совместить большие возможности по логистике, большие промышленные возможности и огромные рынки.

Во многом это новый экономический и не только союз, возникающий на руинах глобальной системы торговли и сотрудничества, которую пытались построить США после холодной войны. И которую сами же сейчас уничтожили своей санкционной агрессией

Эксперт выразил надежду, что в новых условиях организация будет быстро развиваться, быстро идти к расширению своих функций и новым возможностям.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 04:45
Итоги саммита ШОС: Гаспарян назвал причину "истерики" в ВашингтонеПолитолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян высказался в интервью изданию Украина.ру о том, что Вашингтон напуган перспективами ШОС. Организация расширяется и представляет собой внушительный состав участников
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиШОСНикита МендковичСШАИранБелоруссия
 
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