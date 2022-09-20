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Поддержавший Донбасс актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Поддержавший Донбасс актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП - 20.09.2022 Украина.ру

Поддержавший Донбасс актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

В Ярославской области в результате ДТП погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис, эту информацию подтвердили 20 сентября власти региона

2022-09-20T14:49

2022-09-20T14:49

2022-09-20T16:59

новости

актер

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ярославль

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По информации СМИ, автомобиль, в котором находился актер, врезался на встречной полосе трассы в фуру. Ее водитель пострадал, водитель машины актера и он сам погибли на месте.С 2019 года Пускепалис был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.Кинозрителям актер хорошо известен по фильмам и сериалам «Крик совы», «Ледокол», «Битва за Севастополь», «София», «Метро».Известен также своей поддержкой народных республик Донецка и Луганска. Как пишут СМИ, он разбился в бронеавтомобиле, который собирались перегнать в Донбасс.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, актер, гибель, ярославль, дтп, авария, донбасс