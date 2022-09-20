Поддержавший Донбасс актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП - 20.09.2022 Украина.ру
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Поддержавший Донбасс актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Поддержавший Донбасс актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП - 20.09.2022 Украина.ру
Поддержавший Донбасс актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Ярославской области в результате ДТП погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис, эту информацию подтвердили 20 сентября власти региона
2022-09-20T14:49
2022-09-20T16:59
новости
актер
гибель
ярославль
дтп
авария
донбасс
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По информации СМИ, автомобиль, в котором находился актер, врезался на встречной полосе трассы в фуру. Ее водитель пострадал, водитель машины актера и он сам погибли на месте.С 2019 года Пускепалис был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.Кинозрителям актер хорошо известен по фильмам и сериалам «Крик совы», «Ледокол», «Битва за Севастополь», «София», «Метро».Известен также своей поддержкой народных республик Донецка и Луганска. Как пишут СМИ, он разбился в бронеавтомобиле, который собирались перегнать в Донбасс.
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новости, актер, гибель, ярославль, дтп, авария, донбасс
Новости, актер, гибель, Ярославль, ДТП, авария, Донбасс

Поддержавший Донбасс актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

14:49 20.09.2022 (обновлено: 16:59 20.09.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "1941. Крылья над Берлином"
Премьера фильма 1941. Крылья над Берлином - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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В Ярославской области в результате ДТП погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис, эту информацию подтвердили 20 сентября власти региона
По информации СМИ, автомобиль, в котором находился актер, врезался на встречной полосе трассы в фуру. Ее водитель пострадал, водитель машины актера и он сам погибли на месте.

«Утверждается, что авария произошла в Ростовском районе. Предположительно, в аварии погибли пассажир и водитель "Форда Транзит"».

С 2019 года Пускепалис был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.
Кинозрителям актер хорошо известен по фильмам и сериалам «Крик совы», «Ледокол», «Битва за Севастополь», «София», «Метро».
Известен также своей поддержкой народных республик Донецка и Луганска. Как пишут СМИ, он разбился в бронеавтомобиле, который собирались перегнать в Донбасс.
 
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