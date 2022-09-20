https://ukraina.ru/20220920/1038890382.html

Защита от радиации, обстрелы Донбасса, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 20 сентября

Защита от радиации, обстрелы Донбасса, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру

Защита от радиации, обстрелы Донбасса, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 20 сентября

Украина.ру, 20.09.2022

2022-09-20T12:00

2022-09-20T12:00

2022-09-20T13:01

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Врачам в Одессе выдали йодид калия от радиации на фоне обстрелов Киевом ЗАЭС. Десять жителей ДНР стали жертвами украинских военных. В ЛНР и ДНР начали готовиться к референдуму.Украинские военные рассказали российским силовикам, что врачам в одесских медучреждениях выдали таблетки от радиации — йодид калия — на фоне продолжающихся обстрелов крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, сообщил представитель российских силовых структур.Он также уточнил, что препаратом снабдили медиков не только в военных госпиталях, но и в гражданских больницах и поликлиниках.Йодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении. В конце августа Еврокомиссия сообщила, что направит на Украину 5,5 миллиона таблеток йодида калия, на сайте ЕК сообщалось, что это делается в упреждающем порядке, «чтобы обеспечить защиту людей в случае воздействия высоких уровней радиации».Украинские войска продолжают регулярно обстреливать расположенную рядом с Энергодаром Запорожскую АЭС, даже несмотря на присутствие там рабочей группы МАГАТЭ, сообщал накануне глава городской администрации Александр Волга. Российские власти неоднократно обращали внимание, что эти обстрелы угрожают безопасности не только жителей Запорожской области, но и многих стран, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил коллеге из Франции Катрин Колонна, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы.ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью каждого по 1 гигаватту.С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Обстрелы ДонбассаПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 60 фактах ведения огня со стороны ВСУ за сутки.На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155, 152 и 122 мм.На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм.Всего украинские военные выпустили 243 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Новоселовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка, Докучаевск, Славное.Поступили сведения о гибели 10 гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в ранее освобожденном Никольском.Повреждены 33 домостроения, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.Что касается обстановки в Луганской Народной Республике, официальный представитель Народной Милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко заверил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.«Уничтожено: до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; две долговременные огневые точки; 11 единиц специальной автомобильной техники», — сказал он.При этом противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР.За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н. п. Стаханов, Кременная и Краснореченское с применением 155-мм артиллерийских орудий и американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 16 снарядов и 4 ракеты.На освобожденных от украинских националистов территориях Луганской Народной Республики восстанавливается мирная жизнь. Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование. За сутки они очистили более 8 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Золотаревка и Тополевка. Силами НМ ЛНР совместно с общественными организациями осуществляется доставка гуманитарной помощи жителям этих районов.Подготовка к референдумуНакануне Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позднее ОП ДНР обратилась с аналогичным предложением к главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину.Во вторник Пушилин заявил, что специалисты в администрациях республик Донбасса начали активную проработку вопроса подготовки к проведению референдума о вхождении в состав России.Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24» во вторник подтвердил, что процесс подготовки к проведения референдумов в республиках Донбасса уже запущен, идет отработка механизмов и самой процедуры плебисцита.«Мы имеем сейчас договоренность на уровне глав Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики о координации и синхронизации действий по подготовке к референдуму, то есть процесс уже, по сути, запущен, сейчас идет его формализация, идет отработка всех механизмов, которые должны быть задействованы при организации референдума», — сказал он.По словам Мирошника, ЛНР обратится к иностранным государствам, непредвзятым к ситуации в республике, чтобы они направили наблюдателей на референдум о вхождении в состав РФ.«Мы будем обращаться к государствам, которые внимательно относятся ко всем этим процессам, которые смотрят непредвзято на то, что у нас происходит, и будем приветствовать их присутствие на нашем голосовании, чтобы они сами, собственными глазами в лице уполномоченных представителей, смогли убедиться в том, что действительно люди, проживающие в Донбассе, они настроены открыто, полностью осознанно принять решение о вхождении в состав РФ», — сказал Мирошник.Как отметил во вторник глава Общественной палаты республики Александр Кофман, жители подконтрольных Украине территорий ДНР также должны иметь возможность проголосовать на референдуме о вхождении республики в состав России, власти ДНР рассматривают в том числе вариант дистанционного голосования.«Скорее всего, мы также выступим с такой инициативой, что для граждан Донецкой народной республики, сейчас проживающих на территории Российской Федерации, к примеру, есть две возможности. Первое — это прийти в посольство Донецкой Народной Республики в Москве проголосовать, либо же действительно нам необходимо обеспечить их возможность проголосовать удаленно», — сказал Кофман в эфире телеканала «Россия-24».По словам Кофмана, речь идет и о территориях ДНР, находящихся под контролем украинских властей, и «жители Красноармейска и Артемовска также должны иметь возможность проголосовать».В связи с подготовокй к референдуму, Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» также обратил внимание, что ВСУ активизировали обстрелы по территории ЛНР после заявления о референдуме о вхождении республики в состав России. «Мы видим активизацию [обстрелов] сейчас, после того, что было заявлено о требовании общественности провести референдум», — сказал он.Мирошник отметил, что Украина и коллективный Запад боятся юридического оформления вхождения ЛНР в состав России.«Все прекрасно понимают, что, когда это произойдет, Украине и Западу будет уже не по зубам оторвать эту часть», — добавил он.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в ЛНР и ДНР меняют вектор развития России на десятилетия. По его мнению, проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей республик, но и для восстановления исторической справедливости.

https://ukraina.ru/20220919/1038870519.html

https://ukraina.ru/20220920/1038881690.html

https://ukraina.ru/20220919/1038851187.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

референдум, хроники, эксклюзив, днр, лнр, обстрелы, запорожская аэс