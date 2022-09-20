https://ukraina.ru/20220920/1038890150.html
Доллар по 100 рублей?! Юшков рассказал, что начнётся с 5 декабря. Видео
Доллар по 100 рублей?! Юшков рассказал, что начнётся с 5 декабря. Видео - 20.09.2022 Украина.ру
Доллар по 100 рублей?! Юшков рассказал, что начнётся с 5 декабря. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал о том, какую... Украина.ру, 20.09.2022
2022-09-20T11:43
2022-09-20T11:43
2022-09-20T11:43
игорь юшков
газ
видео
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал о том, какую цену платит Запад за сокращение зависимости от российского газа, а также о том, будет ли запущен в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2", ожидать ли обвала рубля и почему Старая Европа может пострадать из-за Польши:00:33 – Реально ли сократить зависимость Европы от российского газа и какую цену придётся за это заплатить?03:26 – Будет ли запущен в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2" и кто сейчас обеспечивает энергетические потребности Европы?05:47 – Панические настроения в Великобритании: получат ли жители этой страны норвежский газ?08:15 – Страны G-7 не могут договориться о "потолке цен" на российскую нефть. Откажутся ли они от этой идеи?11:15 – Экспорт российского газа в Турцию. Соглашение об оплате 25% в рублях. Пойдут ли по такому пути и другие страны и что будет в этом случае с долларом?14:29 – Параллельный импорт: каковы перспективы данного направления?15:42 – Товарооборот со странами ближнего зарубежья;17:10 – Национальная валюта РФ и её перспективы: будет ли доллар к концу года стоить 100 рублей?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038890031_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_295f5bb0886fbd5bfcd9b58251424d74.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
игорь юшков, газ, видео, видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал о том, какую цену платит Запад за сокращение зависимости от российского газа, а также о том, будет ли запущен в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2", ожидать ли обвала рубля и почему Старая Европа может пострадать из-за Польши:
00:33 – Реально ли сократить зависимость Европы от российского газа и какую цену придётся за это заплатить?
03:26 – Будет ли запущен в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2" и кто сейчас обеспечивает энергетические потребности Европы?
05:47 – Панические настроения в Великобритании: получат ли жители этой страны норвежский газ?
08:15 – Страны G-7 не могут договориться о "потолке цен" на российскую нефть. Откажутся ли они от этой идеи?
11:15 – Экспорт российского газа в Турцию. Соглашение об оплате 25% в рублях. Пойдут ли по такому пути и другие страны и что будет в этом случае с долларом?
14:29 – Параллельный импорт: каковы перспективы данного направления?
15:42 – Товарооборот со странами ближнего зарубежья;
17:10 – Национальная валюта РФ и её перспективы: будет ли доллар к концу года стоить 100 рублей?