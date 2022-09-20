https://ukraina.ru/20220920/1038890150.html

Доллар по 100 рублей?! Юшков рассказал, что начнётся с 5 декабря. Видео

Доллар по 100 рублей?! Юшков рассказал, что начнётся с 5 декабря. Видео - 20.09.2022 Украина.ру

Доллар по 100 рублей?! Юшков рассказал, что начнётся с 5 декабря. Видео

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал о том, какую... Украина.ру, 20.09.2022

2022-09-20T11:43

2022-09-20T11:43

2022-09-20T11:43

игорь юшков

газ

видео

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал о том, какую цену платит Запад за сокращение зависимости от российского газа, а также о том, будет ли запущен в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2", ожидать ли обвала рубля и почему Старая Европа может пострадать из-за Польши:00:33 – Реально ли сократить зависимость Европы от российского газа и какую цену придётся за это заплатить?03:26 – Будет ли запущен в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2" и кто сейчас обеспечивает энергетические потребности Европы?05:47 – Панические настроения в Великобритании: получат ли жители этой страны норвежский газ?08:15 – Страны G-7 не могут договориться о "потолке цен" на российскую нефть. Откажутся ли они от этой идеи?11:15 – Экспорт российского газа в Турцию. Соглашение об оплате 25% в рублях. Пойдут ли по такому пути и другие страны и что будет в этом случае с долларом?14:29 – Параллельный импорт: каковы перспективы данного направления?15:42 – Товарооборот со странами ближнего зарубежья;17:10 – Национальная валюта РФ и её перспективы: будет ли доллар к концу года стоить 100 рублей?

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игорь юшков, газ, видео, видео