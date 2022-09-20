https://ukraina.ru/20220920/1038888056.html
Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении
Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении - 20.09.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении
Союзные силы на Артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед. Такое заявление 20 сентября сделал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
2022-09-20T10:58
2022-09-20T10:58
2022-09-20T10:58
новости
денис пушилин
днр
артемовск
атаки
спецоперация
сво
украина
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Глава республики пояснил, что ВСУ пытались перейти к активным действиям в нескольких местах на Краснолиманском направлении, но их атаки были отбиты.В понедельник, 19 сентября, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России. По этому же пути может последовать и Херсонская область, о чем уже сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов.Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник констатировал, что это объявление только усилило активность обстрела мирного населения Донбасса.Известно, что вечером 19 сентября, уже после объявления о референдуме ВСУ нанесли артиллерийские удары по поселку Краснореченское Кременского района, в результате чего погибли семь мирных жителей, а том числе трое детей: двойняшки 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения.
https://ukraina.ru/20220920/1038886992.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, днр, артемовск, атаки, спецоперация, сво, украина
Новости, Денис Пушилин, ДНР, Артемовск, атаки, Спецоперация, СВО, Украина
Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении
Союзные силы на Артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед. Такое заявление 20 сентября сделал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
Глава республики пояснил, что ВСУ пытались перейти к активным действиям в нескольких местах на Краснолиманском направлении, но их атаки были отбиты.
В понедельник, 19 сентября, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России. По этому же пути может последовать и Херсонская область, о чем уже сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов.
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник констатировал, что это объявление только усилило активность обстрела мирного населения Донбасса.
Известно, что вечером 19 сентября, уже после объявления о референдуме ВСУ нанесли артиллерийские удары по поселку Краснореченское Кременского района, в результате чего погибли семь мирных жителей, а том числе трое детей: двойняшки 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения.