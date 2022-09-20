https://ukraina.ru/20220920/1038888056.html

Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении

Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении - 20.09.2022 Украина.ру

Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении

Союзные силы на Артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед. Такое заявление 20 сентября сделал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"

2022-09-20T10:58

2022-09-20T10:58

2022-09-20T10:58

новости

денис пушилин

днр

артемовск

атаки

спецоперация

сво

украина

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Глава республики пояснил, что ВСУ пытались перейти к активным действиям в нескольких местах на Краснолиманском направлении, но их атаки были отбиты.В понедельник, 19 сентября, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России. По этому же пути может последовать и Херсонская область, о чем уже сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов.Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник констатировал, что это объявление только усилило активность обстрела мирного населения Донбасса.Известно, что вечером 19 сентября, уже после объявления о референдуме ВСУ нанесли артиллерийские удары по поселку Краснореченское Кременского района, в результате чего погибли семь мирных жителей, а том числе трое детей: двойняшки 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения.

https://ukraina.ru/20220920/1038886992.html

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новости, денис пушилин, днр, артемовск, атаки, спецоперация, сво, украина