https://ukraina.ru/20220920/1038882816.html
Эрдоган рассказал, что Путин хочет быстрее закончить кризис на Украине
Эрдоган рассказал, что Путин хочет быстрее закончить кризис на Украине - 20.09.2022 Украина.ру
Эрдоган рассказал, что Путин хочет быстрее закончить кризис на Украине
Президент России Владимир Путин хочет как можно быстрее закончить кризис на Украине, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS
2022-09-20T09:38
2022-09-20T09:38
2022-09-20T09:38
новости
владимир путин
эрдоган
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Эрдоган сказал, что провел с Путиным всесторонние переговоры в Узбекистане в рамках саммита ШОС.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что чем больше затягивается возобновление переговорного процесса Москвы и Киева, тем украинским властям будет сложнее договориться.
https://ukraina.ru/20220916/1038774877.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, эрдоган, украина
Новости, Владимир Путин, Эрдоган, Украина
Эрдоган рассказал, что Путин хочет быстрее закончить кризис на Украине
Президент России Владимир Путин хочет как можно быстрее закончить кризис на Украине, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS
Эрдоган сказал, что провел с Путиным всесторонние переговоры в Узбекистане в рамках саммита ШОС.
"Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 пленных. Это хорошее развитие… В настоящее время друзья выполняют его техническое измерение. Благодаря этому мы достигнем хорошего развития. С другой стороны, наши друзья и технический персонал подробно разбирают вопрос выхода сельскохозяйственной продукции (выход российской продукции на рынки). Это, конечно, хорошие события, но Украина должна быть в одном понимании с Россией, и мы должны быть полны решимости остановить эту войну", - сказал Эрдоган.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что чем больше затягивается возобновление переговорного процесса Москвы и Киева, тем украинским властям будет сложнее договориться.