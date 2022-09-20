Эрдоган рассказал, что Путин хочет быстрее закончить кризис на Украине

"Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 пленных. Это хорошее развитие… В настоящее время друзья выполняют его техническое измерение. Благодаря этому мы достигнем хорошего развития. С другой стороны, наши друзья и технический персонал подробно разбирают вопрос выхода сельскохозяйственной продукции (выход российской продукции на рынки). Это, конечно, хорошие события, но Украина должна быть в одном понимании с Россией, и мы должны быть полны решимости остановить эту войну", - сказал Эрдоган.