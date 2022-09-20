https://ukraina.ru/20220920/1038881690.html

Сотрудничество с РФ, обстрелы, крах попыток наступления ВСУ. Главное на Украине на утро 20 сентября

Сотрудничество с РФ, обстрелы, крах попыток наступления ВСУ. Главное на Украине на утро 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру

Сотрудничество с РФ, обстрелы, крах попыток наступления ВСУ. Главное на Украине на утро 20 сентября

ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан. Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами. Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ

2022-09-20T09:00

2022-09-20T09:00

2022-09-20T09:34

кирилл стремоусов

херсонская область

харьковская область

всу

обстрелы

донбасс

днр

лнр

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038406429_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_057cb0e15ed7badf4e2f2b2b1e346c24.jpg.webp

Украинские бойцы начали искать среди жителей Купянска в Харьковской области сотрудничавших с Россией граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.После обнаружения «коллаборантов» их увозят в неизвестном направлении.Там же заверили, что беженцы из Купянска регулярно рассказывают «страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ».В начале сентября стало известно о старте контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Оно продвигается в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма.По данным военного корреспондента Александра Коца, наступающие силы Украины попытались с ходу ворваться в город, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход населенного пункта, ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что украинскому руководству «вообще не жалко» своих военнослужащих, а наступление ВСУ под Харьковом было приурочено к пятому заседанию Контактной группы по оборонному содействию Украине, которое проходит 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.«Все это рассчитано на то, чтобы убедить участников этой сходки в необходимости дальнейшего наращивания военных поставок, прежде всего — современных наступательных вооружений, с помощью которых в Киеве надеются, как они говорят, одержать победу на поле боя и вернуть утраченные территории», — отмечала Захарова.Накануне в администрации Харьковской области сообщили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.«Обстановка в Купянском районе на сегодня — русские войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города по реке Оскол», — отметили в администрации.На прошлой неделе Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады украинских войск в районе Купянска и поселка Двуречная в Харьковской области.Ранее Минобороны России сообщало, что в районах Купянска и Изюма Харьковской области была поражена живая сила и военная техника батальона «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады ВСУ. По данным военного ведомства, потери противника составили до 250 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техникиПо словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские войска сейчас проводят в Харьковской области много карательных действий против мирных жителей. Пресс-секретарь президента России отметил, что подобные меры со стороны ВСУ возмутительны.«Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно», — сказал Песков.Он добавил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех ее целей.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска с 5 утра вторника обстреляли город Макеевку и дважды — Донецк, выпустив 9 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Обстрелы Донецка были зафиксированы ведомством в 05:06 и 07:20, выпущено по три снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.Кроме того, в 7:15 украинские силовики выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Донецка получила ранения женщина.«В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) на улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина», — говорится в сообщении.Что касается Луганской Народной Республики, украинские войска утром во вторник выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:30 по н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — сказано в материале представительства в Telegram.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.ВСУ также выпустили четыре снаряда из HIMARS по Алчевску в ЛНР. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 01:32 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — отметили в представительстве.Там добавили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Крах наступления ВСУЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки наступления украинских войск в регионе терпят крах.По его словам, Вооруженные силы Украины «постоянно попадают под огонь и несут большие потери».При этом украинская армия продолжает обстреливать города и населенные пункты в Херсонской области, подчеркнул Стремоусов.Замглавы администрации добавил, что Херсонская область находится под защитой союзных сил.Ранее Стремоусов рассказал, что жители Херсонской области обращаются к местным властям с просьбой о скорейшем проведении референдума, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России.По его словам, указы президента Украины Владимира Зеленского уже не имеют юридической силы в Херсонской области. Так он прокомментировал указ украинского лидера о создании военных администраций в 15 населенных пунктах области.«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила», — заявил Стремоусов.

https://ukraina.ru/20220919/1038870519.html

https://ukraina.ru/20220919/1038851187.html

https://ukraina.ru/20220919/1038843573.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

кирилл стремоусов, херсонская область, харьковская область, всу, обстрелы, донбасс, днр, лнр, эксклюзив, хроники