Сотрудничество с РФ, обстрелы, крах попыток наступления ВСУ. Главное на Украине на утро 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру
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Сотрудничество с РФ, обстрелы, крах попыток наступления ВСУ. Главное на Украине на утро 20 сентября
Сотрудничество с РФ, обстрелы, крах попыток наступления ВСУ. Главное на Украине на утро 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру
Сотрудничество с РФ, обстрелы, крах попыток наступления ВСУ. Главное на Украине на утро 20 сентября
ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан. Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами. Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ
2022-09-20T09:00
2022-09-20T09:34
кирилл стремоусов
херсонская область
харьковская область
всу
обстрелы
донбасс
днр
лнр
эксклюзив
хроники
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Украинские бойцы начали искать среди жителей Купянска в Харьковской области сотрудничавших с Россией граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.После обнаружения «коллаборантов» их увозят в неизвестном направлении.Там же заверили, что беженцы из Купянска регулярно рассказывают «страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ».В начале сентября стало известно о старте контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Оно продвигается в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма.По данным военного корреспондента Александра Коца, наступающие силы Украины попытались с ходу ворваться в город, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход населенного пункта, ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что украинскому руководству «вообще не жалко» своих военнослужащих, а наступление ВСУ под Харьковом было приурочено к пятому заседанию Контактной группы по оборонному содействию Украине, которое проходит 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.«Все это рассчитано на то, чтобы убедить участников этой сходки в необходимости дальнейшего наращивания военных поставок, прежде всего — современных наступательных вооружений, с помощью которых в Киеве надеются, как они говорят, одержать победу на поле боя и вернуть утраченные территории», — отмечала Захарова.Накануне в администрации Харьковской области сообщили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.«Обстановка в Купянском районе на сегодня — русские войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города по реке Оскол», — отметили в администрации.На прошлой неделе Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады украинских войск в районе Купянска и поселка Двуречная в Харьковской области.Ранее Минобороны России сообщало, что в районах Купянска и Изюма Харьковской области была поражена живая сила и военная техника батальона «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады ВСУ. По данным военного ведомства, потери противника составили до 250 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техникиПо словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские войска сейчас проводят в Харьковской области много карательных действий против мирных жителей. Пресс-секретарь президента России отметил, что подобные меры со стороны ВСУ возмутительны.«Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно», — сказал Песков.Он добавил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех ее целей.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска с 5 утра вторника обстреляли город Макеевку и дважды — Донецк, выпустив 9 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Обстрелы Донецка были зафиксированы ведомством в 05:06 и 07:20, выпущено по три снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.Кроме того, в 7:15 украинские силовики выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Донецка получила ранения женщина.«В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) на улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина», — говорится в сообщении.Что касается Луганской Народной Республики, украинские войска утром во вторник выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:30 по н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — сказано в материале представительства в Telegram.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.ВСУ также выпустили четыре снаряда из HIMARS по Алчевску в ЛНР. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 01:32 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — отметили в представительстве.Там добавили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Крах наступления ВСУЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки наступления украинских войск в регионе терпят крах.По его словам, Вооруженные силы Украины «постоянно попадают под огонь и несут большие потери».При этом украинская армия продолжает обстреливать города и населенные пункты в Херсонской области, подчеркнул Стремоусов.Замглавы администрации добавил, что Херсонская область находится под защитой союзных сил.Ранее Стремоусов рассказал, что жители Херсонской области обращаются к местным властям с просьбой о скорейшем проведении референдума, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России.По его словам, указы президента Украины Владимира Зеленского уже не имеют юридической силы в Херсонской области. Так он прокомментировал указ украинского лидера о создании военных администраций в 15 населенных пунктах области.«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила», — заявил Стремоусов.
https://ukraina.ru/20220919/1038870519.html
https://ukraina.ru/20220919/1038851187.html
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Сергей Зуев
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кирилл стремоусов, херсонская область, харьковская область, всу, обстрелы, донбасс, днр, лнр, эксклюзив, хроники
Кирилл Стремоусов, Херсонская область, Харьковская область, ВСУ, обстрелы, Донбасс, ДНР, ЛНР, Эксклюзив, Хроники

Сотрудничество с РФ, обстрелы, крах попыток наступления ВСУ. Главное на Украине на утро 20 сентября

09:00 20.09.2022 (обновлено: 09:34 20.09.2022)
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан. Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами. Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ
Украинские бойцы начали искать среди жителей Купянска в Харьковской области сотрудничавших с Россией граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
После обнаружения «коллаборантов» их увозят в неизвестном направлении.

«ВСУ активно ведет работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — отметили в администрации Харьковской области.

Там же заверили, что беженцы из Купянска регулярно рассказывают «страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ».
В начале сентября стало известно о старте контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Оно продвигается в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма.
По данным военного корреспондента Александра Коца, наступающие силы Украины попытались с ходу ворваться в город, но были остановлены подразделениями Росгвардии.
Наступление продолжилось в обход населенного пункта, ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что украинскому руководству «вообще не жалко» своих военнослужащих, а наступление ВСУ под Харьковом было приурочено к пятому заседанию Контактной группы по оборонному содействию Украине, которое проходит 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.
«Все это рассчитано на то, чтобы убедить участников этой сходки в необходимости дальнейшего наращивания военных поставок, прежде всего — современных наступательных вооружений, с помощью которых в Киеве надеются, как они говорят, одержать победу на поле боя и вернуть утраченные территории», — отмечала Захарова.
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 16:00
Удар по Донецку, возвращение Сальдо. Главное на Украине на 16:00 19 сентябряВСУ нанесли удар по Донецку, погибли 13 человек, в том числе дети. Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
Накануне в администрации Харьковской области сообщили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.
«Обстановка в Купянском районе на сегодня — русские войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города по реке Оскол», — отметили в администрации.
На прошлой неделе Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады украинских войск в районе Купянска и поселка Двуречная в Харьковской области.
Ранее Минобороны России сообщало, что в районах Купянска и Изюма Харьковской области была поражена живая сила и военная техника батальона «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады ВСУ. По данным военного ведомства, потери противника составили до 250 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские войска сейчас проводят в Харьковской области много карательных действий против мирных жителей. Пресс-секретарь президента России отметил, что подобные меры со стороны ВСУ возмутительны.
«Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно», — сказал Песков.
Он добавил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех ее целей.
Обстрелы Донбасса
Украинские войска с 5 утра вторника обстреляли город Макеевку и дважды — Донецк, выпустив 9 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:02 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram представительства.

Обстрелы Донецка были зафиксированы ведомством в 05:06 и 07:20, выпущено по три снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.

Кроме того, в 7:15 украинские силовики выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.
Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Донецка получила ранения женщина.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) на улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина», — говорится в сообщении.
конопля каннабис марихуана
Вчера, 12:00
Обстрелы, конопля для бронежилетов. Главное на Украине на 12:00 19 сентябряУкраинские военные продолжают ожесточённые обстрелы Донбасса и Северной Таврии. На Украине вывели новый сорт конопли для производства бронежилетов
Что касается Луганской Народной Республики, украинские войска утром во вторник выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:30 по н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — сказано в материале представительства в Telegram.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
ВСУ также выпустили четыре снаряда из HIMARS по Алчевску в ЛНР.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 01:32 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — отметили в представительстве.

Там добавили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Крах наступления ВСУ
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки наступления украинских войск в регионе терпят крах.
По его словам, Вооруженные силы Украины «постоянно попадают под огонь и несут большие потери».
При этом украинская армия продолжает обстреливать города и населенные пункты в Херсонской области, подчеркнул Стремоусов.
Замглавы администрации добавил, что Херсонская область находится под защитой союзных сил.
Ранее Стремоусов рассказал, что жители Херсонской области обращаются к местным властям с просьбой о скорейшем проведении референдума, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России.

«Люди хотят уверенности в том, что их не оставят. Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов.

По его словам, указы президента Украины Владимира Зеленского уже не имеют юридической силы в Херсонской области.
Так он прокомментировал указ украинского лидера о создании военных администраций в 15 населенных пунктах области.
«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила», — заявил Стремоусов.
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 09:33
Бегство Кима, отказники, активы России. Главное на Украине на утро 19 сентябряГлава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким бежал из города, сообщили СМИ. В районе Артёмовска у ВСУ наметились проблемы с отказниками. Украина нацелилась на российские активы
 
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