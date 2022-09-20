"Отыскивают и увозят": ВСУ ищут в Купянске людей, которые сотрудничали с Россией
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
ВСУ ищут среди жителей Купянска в Харьковской области "коллаборантов" и увозят их в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона
Как сообщил собеседник агентства, после прихода украинских военных беженцы стали рассказывать о страшных вещах, которые происходят в городе.
"ВСУ активно ведет работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении", - сообщили в администрации.
Ранее в администрации Харьковской области сообщили, что ВС РФ сохранили контроль над восточной частью Купянска. При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.
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