https://ukraina.ru/20220920/1038879727.html

"Отыскивают и увозят": ВСУ ищут в Купянске людей, которые сотрудничали с Россией

"Отыскивают и увозят": ВСУ ищут в Купянске людей, которые сотрудничали с Россией - 20.09.2022 Украина.ру

"Отыскивают и увозят": ВСУ ищут в Купянске людей, которые сотрудничали с Россией

ВСУ ищут среди жителей Купянска в Харьковской области "коллаборантов" и увозят их в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона

2022-09-20T07:22

2022-09-20T07:22

2022-09-20T07:22

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Как сообщил собеседник агентства, после прихода украинских военных беженцы стали рассказывать о страшных вещах, которые происходят в городе.Ранее в администрации Харьковской области сообщили, что ВС РФ сохранили контроль над восточной частью Купянска. При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.

https://ukraina.ru/20220919/1038878433.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, купянск, вс рф