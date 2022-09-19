https://ukraina.ru/20220919/1038870519.html

Удар по Донецку, возвращение Сальдо. Главное на Украине на 16:00 19 сентября

Удар по Донецку, возвращение Сальдо. Главное на Украине на 16:00 19 сентября - 19.09.2022 Украина.ру

Удар по Донецку, возвращение Сальдо. Главное на Украине на 16:00 19 сентября

ВСУ нанесли удар по Донецку, погибли 13 человек, в том числе дети. Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью

2022-09-19T16:00

2022-09-19T16:00

2022-09-19T16:36

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038866083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a4075aafc7958e281d93a00917d19ef.jpg

Об ударе украинских военных по Донецку сообщил мэр города Алексей Кулемзин.«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — написал он в своем телеграм-канале.По его словам, среди жертв двое детей. Количество раненых уточняется.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска «намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан».Временно остановлено движение троллейбусного маршрута на пострадавшем участке города. Власти рекомендовали жителям оставаться дома.В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировали обстрел девятью снарядами калибра 155 миллиметров.Видео и фото с мест событий опубликовал ряд военкоров и СМИ.«Предварительно тринадцать погибших мирных жителей, прямое попадание 155-мм снаряда НАТО в магазин "Джем". Все свои кадры показывать не буду, они ужасны. Разорванные тела, фрагменты тел на сотни метров. Российская и республиканская прокуратуры тут же организовали работу. Трудно определить число погибших, много разорванных тел. Ни одного пострадавшего военного», — подписал видео корреспондент ВГТРК Александр Сладков.Видео 18+Живущий в Донецке журналист Игорь Гомольский рассказал о том, какую тактику используют ВСУ.«В тринадцати квартирах сегодня будут выть от тоски и бессилия. Ещё двум-трём дюжинам горожан отныне плевать на мир. Для них его больше не будет. Больше десяти жизней отняли, а разрушений толком и нет. То, что разрушено, легко чинится за неделю-другую. Чтобы убивать гражданский люд, по зданиям целить без надобности. Можно, но совсем не так продуктивно, как хотелось бы некоторым. Именно поэтому бьют по рынкам, площадям, стоянкам у супермаркетов, школьным дворам и прочим местам концентрации мирных людей. Именно поэтому Донецк, по их версии, не выглядит таким уж разрушенным. Потому что целью "беспокоящих обстрелов" были и остаются гражданские. Удобно, правда? Все места концентрации людей давно уж срисованы. Из нычки выехал, шарахнул по координатам и в кусты. Это не солдаты и офицеры. Не артиллеристы. Это мясники. Карательная бригада. Шуцманшафт, если угодно», — отметил он.Гомольский указал, что всё это прикрывают западные звёзды.«Именно это дерьмо прикрывает ширма из соевых мальчиков и девочек с хорошими лицами. Эта вот мерзость прячется за спинами голливудских актёров и европейских послов. Когда очередная Анджелина Джоли целует щеку тщательно отобранной украинской девочки под стрекот затворов дорогих фотокамер, вспоминайте о тринадцати дончанах, убитых по приколу», — отметил он.Российский журналист Александр Коц вспомнил о другом обстреле ВСУ, забравшем много жизней мирных дончан.«Вспоминается страшный обстрел остановки в районе Боссе. Раннее утро, трамвайный круг, час пик — люди едут на работу, на остановке многолюдно. Мгновение!.. И вот они сидят в застывших позах, осыпанные оконным стеклом, в троллейбусе... Или лежат рядом на побитом осколками асфальте... Или догорают в дымящей машине... И выжившие, быстро оправившись от первого шока, ходят осторожно между телами. В сознании местных уже нет суеверного почтения перед смертью, она не пугает неестественно вывернутыми суставами и выпавшими из телесной оболочки на землю внутренностями. Она больше не сакральна и не подавляет сознание своей осязаемой близостью. В людях бурлит только злость. И тут на джипе подвозят взятого накануне в донецком аэропорту в плен подполковника Олега Кузьминых. И толпа летит к нему, перешагивая через трупы. Не из неуважения или от безразличия. Просто так короче и быстрее. Человеку, не знакомому с психологией войны, это может показаться диким. Но здесь люди оценивают жизнь (и смерть) другими категориями, которые невозможно измерять "мирными" стандартами". "Кто это сделал?" — трясут его. "Артиллерия", — бурчит он, намеренно не уточняя чья», — вспомнил Коц.Позже туда же привели украинских военнопленных.«Позже сюда пешком, прямо от аэропорта, приведут колонну пленных "киборгов". Проведут по расколошмаченным ими улицам, мимо разбитых школ и сгоревших домов. Вернувшись домой, Кузьминых расскажет, что варварский обстрел Боссе был провокацией ФСБ. А "киборги", забыв об увиденном, понесут по украинским СМИ ересь о том, как Моторола пачками расстреливал пленных», — рассказал Коц.Примечательно, что повинные в смертях мирных жителей Донецка украинские военные особо не скрываются.«Сегодня за 15 минут до нашего эфира прилетело по Денису [Пушилину]. О том, можно ли заказать [цель для удара], — целей мы даём очень много. Будут ли они поражены, зависит даже не от количества стволов, а от количества боекомплекта, который предоставляют наши партнёры», — признавался в интервью политтехнологу Владимиру Петрову бывший менеджер IT-компании Uklon Олег Берестов 23 августа.Сам Берестов сейчас и является одним из тех, кто даёт цели для украинской артиллерии в Донецке.До этого он подчеркнул, что его подразделение даёт цели для HIMARS. После признания политтехнолог Петров попросил Берестова включить в список целей квартиру донецкого журналиста Рамиля Замдыханова, с которым Петров ранее был дружен, но потом поссорился.Возвращение СальдоО возвращении Сальдо к работе сообщил его телеграм-канал.«С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области. Сергей Елисеев сложил с себя полномочия врио главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона», — указывалось в сообщении.Там отмечалось, что администрация и правительство Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности Херсонщины.При этом сам Сальдо подчеркнул, что курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остаётся твёрдым и неизменным.«Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях: будут усилены мероприятия по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с терроризмом и саботажем, защите представителей государственных органов и предприятий, противодействию обстрелам Херсонщины со стороны украинских боевиков», — отмечалось в сообщении.В начале августа Сальдо экстренно госпитализировали из-за резкого ухудшения здоровья. Его перевезли в Крым, а после — в Москву, где он проходил лечение в НИИ Склифосовского. В Следственном комитете РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.

https://ukraina.ru/20220919/1038851187.html

https://ukraina.ru/20220919/1038843573.html

https://ukraina.ru/20220916/1038818898.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив