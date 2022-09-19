"Возможность хорошо подумать": в Запорожской области объяснили решение о выдворение некоторых жителей
Самое гуманное наказание для жителей освобожденной части Запорожской области – выдворение на территорию, подконтрольную киевскому режиму, заявил 19 сентября в эфире "Россия-24" глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий
Он отметил, что после возвращения на подконтрольную Киеву территорию, выдворенных граждан может ждать гораздо более печальная участь.
Поверьте, мы сегодня в этой ситуации нашли самую гуманную форму, и мой указ, который я подписал, и комендант сегодня своим распоряжением, выдворяя людей за территорию, освобожденную от нацистского режима, он им дает таким образом возможность хорошо подумать. Пусть пойдет туда человек, может его там вразумят, может к столбу привяжут или, я не знаю, что там нацисты делают, или в армию заберут.
Ранее администрация региона приняла решение о выдворение за пределы освобожденных территорий граждан, "ведущих подрывную деятельность".
По словам Балицкого, посмотрев на происходящее на украинской территории, гражданин захочет вернуться в освобожденные города и сможет это сделать, как только в регионе заработают российские законы.
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