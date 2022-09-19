"Возможность хорошо подумать": в Запорожской области объяснили решение о выдворение некоторых жителей

Поверьте, мы сегодня в этой ситуации нашли самую гуманную форму, и мой указ, который я подписал, и комендант сегодня своим распоряжением, выдворяя людей за территорию, освобожденную от нацистского режима, он им дает таким образом возможность хорошо подумать. Пусть пойдет туда человек, может его там вразумят, может к столбу привяжут или, я не знаю, что там нацисты делают, или в армию заберут.