"Возможность хорошо подумать": в Запорожской области объяснили решение о выдворение некоторых жителей - 19.09.2022 Украина.ру
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"Возможность хорошо подумать": в Запорожской области объяснили решение о выдворение некоторых жителей
"Возможность хорошо подумать": в Запорожской области объяснили решение о выдворение некоторых жителей - 19.09.2022 Украина.ру
"Возможность хорошо подумать": в Запорожской области объяснили решение о выдворение некоторых жителей
Самое гуманное наказание для жителей освобожденной части Запорожской области – выдворение на территорию, подконтрольную киевскому режиму, заявил 19 сентября в эфире "Россия-24" глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий
2022-09-19T16:04
2022-09-19T16:04
новости
евгений балицкий
запорожская область
киев
украина
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Он отметил, что после возвращения на подконтрольную Киеву территорию, выдворенных граждан может ждать гораздо более печальная участь.Ранее администрация региона приняла решение о выдворение за пределы освобожденных территорий граждан, "ведущих подрывную деятельность".По словам Балицкого, посмотрев на происходящее на украинской территории, гражданин захочет вернуться в освобожденные города и сможет это сделать, как только в регионе заработают российские законы.
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новости, евгений балицкий, запорожская область, киев, украина
Новости, Евгений Балицкий, Запорожская область, Киев, Украина

"Возможность хорошо подумать": в Запорожской области объяснили решение о выдворение некоторых жителей

16:04 19.09.2022
 
© Фото : Commons.wikimedia.org/Вадим ЧупринаУкраинский парламентарий Евгений Балицкий
Украинский парламентарий Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Commons.wikimedia.org/Вадим Чуприна
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Самое гуманное наказание для жителей освобожденной части Запорожской области – выдворение на территорию, подконтрольную киевскому режиму, заявил 19 сентября в эфире "Россия-24" глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий
Он отметил, что после возвращения на подконтрольную Киеву территорию, выдворенных граждан может ждать гораздо более печальная участь.

Поверьте, мы сегодня в этой ситуации нашли самую гуманную форму, и мой указ, который я подписал, и комендант сегодня своим распоряжением, выдворяя людей за территорию, освобожденную от нацистского режима, он им дает таким образом возможность хорошо подумать. Пусть пойдет туда человек, может его там вразумят, может к столбу привяжут или, я не знаю, что там нацисты делают, или в армию заберут.

Ранее администрация региона приняла решение о выдворение за пределы освобожденных территорий граждан, "ведущих подрывную деятельность".
По словам Балицкого, посмотрев на происходящее на украинской территории, гражданин захочет вернуться в освобожденные города и сможет это сделать, как только в регионе заработают российские законы.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 09:35
Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской областиРезолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 16 сентября РИА "Новости"
 
НовостиЕвгений БалицкийЗапорожская областьКиевУкраина
 
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