Домрин: китайцы понимают, что международное право написано европейцами не для них - 19.09.2022 Украина.ру
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Домрин: китайцы понимают, что международное право написано европейцами не для них
Домрин: китайцы понимают, что международное право написано европейцами не для них - 19.09.2022 Украина.ру
Домрин: китайцы понимают, что международное право написано европейцами не для них
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что последний курс "Международного права", который он преподавал китайским студентам, удивительным образом совпал с важными событиями мирового масштаба, подтвердив пословицу "Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло"
2022-09-19T17:00
2022-09-19T17:00
новости
александр домрин
китайцы
международное право
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Он пояснил, что китайские студенты прекрасно понимают, что написанное европейцами международное законодательство не на их стороне.Преподаватель добавил, что американцы сейчас выворачивают все международные законы в свою пользу, о чем он также рассказывает своим студентам на примере последних событий, включая визит Пелоси на Тайвань.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html
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новости, александр домрин, китайцы, международное право
Новости, Александр Домрин, китайцы, международное право

Домрин: китайцы понимают, что международное право написано европейцами не для них

17:00 19.09.2022
 
© РИА Новости . Анна Раткогло / Перейти в фотобанкРепетиция парада в честь 70-летия образования КНР, китайская армия
Репетиция парада в честь 70-летия образования КНР, китайская армия - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Анна Раткогло
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Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что последний курс "Международного права", который он преподавал китайским студентам, удивительным образом совпал с важными событиями мирового масштаба, подтвердив пословицу "Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло"
"В июле я преподаю международное право китайцам, и вдруг вылезли эти американские либероиды во главе с сенатором США от штата Коннектикут Блюменталом (тогда была первая попытка сената признать Россию страной-спонсором терроризма. — Ред.), и представляете, а мы проходим именно в это время раздел States sponsors of terrorism (Страны — спонсоры терроризма. – Ред.). Вот так интересно совпало. Плюс там еще визит безумной бабки на метле Нэнси Пелоси был, на Тайвань она летала, а мы с китайскими студентами в это время международное право проходили", - рассказал американист.
Он пояснил, что китайские студенты прекрасно понимают, что написанное европейцами международное законодательство не на их стороне.
Преподаватель добавил, что американцы сейчас выворачивают все международные законы в свою пользу, о чем он также рассказывает своим студентам на примере последних событий, включая визит Пелоси на Тайвань.
Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
Александр Домрин
16 сентября, 10:05
Александр Домрин: Нужно понимать, что международное право написано на языке колонизаторов
 
НовостиАлександр Домринкитайцымеждународное право
 
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