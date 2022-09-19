https://ukraina.ru/20220919/1038868958.html

Домрин: китайцы понимают, что международное право написано европейцами не для них

Домрин: китайцы понимают, что международное право написано европейцами не для них - 19.09.2022 Украина.ру

Домрин: китайцы понимают, что международное право написано европейцами не для них

Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что последний курс "Международного права", который он преподавал китайским студентам, удивительным образом совпал с важными событиями мирового масштаба, подтвердив пословицу "Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло"

2022-09-19T17:00

2022-09-19T17:00

2022-09-19T17:00

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александр домрин

китайцы

международное право

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Он пояснил, что китайские студенты прекрасно понимают, что написанное европейцами международное законодательство не на их стороне.Преподаватель добавил, что американцы сейчас выворачивают все международные законы в свою пользу, о чем он также рассказывает своим студентам на примере последних событий, включая визит Пелоси на Тайвань.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, александр домрин, китайцы, международное право