Отражена атака ВСУ на Кременную – Пушилин - 19.09.2022 Украина.ру
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Отражена атака ВСУ на Кременную – Пушилин
Отражена атака ВСУ на Кременную – Пушилин - 19.09.2022 Украина.ру
Отражена атака ВСУ на Кременную – Пушилин
ВСУ предприняли попытку прорваться в Кременную (ЛНР) и переправить технику в районе села Кривая Лука (ДНР), атаки были отражены союзными войсками, заявил 19 сентября в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пулинил
2022-09-19T14:45
2022-09-19T14:45
новости
спецоперация
днр
лнр
денис пушилин
атака
всу
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Кроме того, он сообщил, что ситуация относительно стабильна на Горловском, Донецком и Угледарском направлениях, подразделения Народной Милиции ДНР, по его словам, продолжают продвижение.Сложная, но контролируемая ситуация, по утверждению Пушилина, остается вокруг Красного Лимана (Лимана).
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новости, спецоперация, днр, лнр, денис пушилин, атака, всу
Новости, Спецоперация, ДНР, ЛНР, Денис Пушилин, атака, ВСУ

Отражена атака ВСУ на Кременную – Пушилин

14:45 19.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкБрифинг главы ДНР Д. Пушилина
Брифинг главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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ВСУ предприняли попытку прорваться в Кременную (ЛНР) и переправить технику в районе села Кривая Лука (ДНР), атаки были отражены союзными войсками, заявил 19 сентября в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пулинил
Также силы ДНР сорвали переправу техники ВСУ в районе населенного пункта Кривая Лука и предотвратили попытку прорыва украинских войск к Кременной.
Кроме того, он сообщил, что ситуация относительно стабильна на Горловском, Донецком и Угледарском направлениях, подразделения Народной Милиции ДНР, по его словам, продолжают продвижение.
Сложная, но контролируемая ситуация, по утверждению Пушилина, остается вокруг Красного Лимана (Лимана).
Работа артиллерийского взвода народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 19:52
Эксперт рассказал, чем для ЛНР стратегически важен освобожденный город КременнаяВзятие Кременной может существенно облегчить освобождение всего Донбасса, потому что это позволит армии облегчить движение на юг, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру
 
НовостиСпецоперацияДНРЛНРДенис ПушилинатакаВСУ
 
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