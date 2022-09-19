https://ukraina.ru/20220919/1038864025.html

Отражена атака ВСУ на Кременную – Пушилин

Отражена атака ВСУ на Кременную – Пушилин - 19.09.2022 Украина.ру

Отражена атака ВСУ на Кременную – Пушилин

ВСУ предприняли попытку прорваться в Кременную (ЛНР) и переправить технику в районе села Кривая Лука (ДНР), атаки были отражены союзными войсками, заявил 19 сентября в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пулинил

2022-09-19T14:45

2022-09-19T14:45

2022-09-19T14:45

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Кроме того, он сообщил, что ситуация относительно стабильна на Горловском, Донецком и Угледарском направлениях, подразделения Народной Милиции ДНР, по его словам, продолжают продвижение.Сложная, но контролируемая ситуация, по утверждению Пушилина, остается вокруг Красного Лимана (Лимана).

https://ukraina.ru/20220421/1033829484.html

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2022

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новости, спецоперация, днр, лнр, денис пушилин, атака, всу