Отражена атака ВСУ на Кременную – Пушилин
ВСУ предприняли попытку прорваться в Кременную (ЛНР) и переправить технику в районе села Кривая Лука (ДНР), атаки были отражены союзными войсками, заявил 19 сентября в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пулинил
Также силы ДНР сорвали переправу техники ВСУ в районе населенного пункта Кривая Лука и предотвратили попытку прорыва украинских войск к Кременной.
Кроме того, он сообщил, что ситуация относительно стабильна на Горловском, Донецком и Угледарском направлениях, подразделения Народной Милиции ДНР, по его словам, продолжают продвижение.
Сложная, но контролируемая ситуация, по утверждению Пушилина, остается вокруг Красного Лимана (Лимана).
21 апреля, 19:52Эксперт рассказал, чем для ЛНР стратегически важен освобожденный город КременнаяВзятие Кременной может существенно облегчить освобождение всего Донбасса, потому что это позволит армии облегчить движение на юг, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру