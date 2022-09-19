Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль - 19.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220919/1038853236.html
Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль
Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль - 19.09.2022 Украина.ру
Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль
В военном ведомстве должны оценить идею главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации общества, заявил 19 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-19T12:46
2022-09-19T12:46
новости
кадыров
песков
мобилизация
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/55/1033425518_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_931f3eaf33f59857598d507947c1e6d4.jpg
Ранее Кадыров заявил, что Каждый регион России мог бы подготовить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев для участия в СВО.Он отметил, что в масштабах государства в таком случае будет сформирован "внушительный военный контингент", 85 тыс. человек. По мнению Кадырова это – "почти армия".Также Песков прокомментировал провокации, которые украинская власть "раскручивает" в Изюме по сценарию инсценировки в Буче и подчеркнул, что Россия будет отстаивать правду.
https://ukraina.ru/20220914/1038725936.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/55/1033425518_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5c3001752e057ca1709a4bb58c67fede.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кадыров, песков, мобилизация, спецоперация
Новости, Кадыров, Песков, мобилизация, Спецоперация

Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль

12:46 19.09.2022
 
© Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкСборы военных в Грозном
Сборы военных в Грозном
© Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Читать в
В военном ведомстве должны оценить идею главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации общества, заявил 19 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Идею Кадырова о самомобилизации населения должны оценивать в Минобороны.
Ранее Кадыров заявил, что Каждый регион России мог бы подготовить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев для участия в СВО.
Он отметил, что в масштабах государства в таком случае будет сформирован "внушительный военный контингент", 85 тыс. человек. По мнению Кадырова это – "почти армия".
Также Песков прокомментировал провокации, которые украинская власть "раскручивает" в Изюме по сценарию инсценировки в Буче и подчеркнул, что Россия будет отстаивать правду.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 13:44
"Главная угроза остается": Песков прокомментировал украинский план по гарантиям безопасностиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 сентября прокомментировал журналистам обнародованный Украиной документ о гарантиях безопасности
 
НовостиКадыровПесковмобилизацияСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов
14:22"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению
13:46Тринадцать человек погибли при обстреле площади Бакинских комиссаров в Донецке
13:42"Пугачёвский бунт": соцсети о культуре, которая стала политикой
13:42Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города
13:35"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки
13:30Кошмал для Добронравова: украинская актриса заявила, что со звездой "Сватов" ей больше не о чем говорить
13:15Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами
13:05"Враг среди нас": украинская пропаганда проникла на отбор детского "Евровидения"
13:01"Шольц - не жилец. Да и Макрон тоже": Голубовский о необратимых процессах в Евросоюзе. Видео
12:54Глеб Бобров: Россия уже устроила ВСУ и НАТО свой Афганистан, когда-нибудь люди у них закончатся
12:49Песков ответил на заявления Подоляка про Крым
12:46Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль
12:45Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"
12:25В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации
12:23Россия — Китай: США строят "ось зла"
12:12Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ
12:11Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT
12:00Обстрелы, конопля для бронежилетов. Главное на Украине на 12:00 19 сентября
11:39"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО
Лента новостейМолния