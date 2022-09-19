https://ukraina.ru/20220919/1038853236.html
Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль
Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль - 19.09.2022 Украина.ру
Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль
В военном ведомстве должны оценить идею главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации общества, заявил 19 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-19T12:46
2022-09-19T12:46
2022-09-19T12:46
новости
кадыров
песков
мобилизация
спецоперация
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Ранее Кадыров заявил, что Каждый регион России мог бы подготовить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев для участия в СВО.Он отметил, что в масштабах государства в таком случае будет сформирован "внушительный военный контингент", 85 тыс. человек. По мнению Кадырова это – "почти армия".Также Песков прокомментировал провокации, которые украинская власть "раскручивает" в Изюме по сценарию инсценировки в Буче и подчеркнул, что Россия будет отстаивать правду.
https://ukraina.ru/20220914/1038725936.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кадыров, песков, мобилизация, спецоперация
Новости, Кадыров, Песков, мобилизация, Спецоперация
Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль
В военном ведомстве должны оценить идею главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации общества, заявил 19 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков