https://ukraina.ru/20220919/1038853236.html

Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль

Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль - 19.09.2022 Украина.ру

Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль

В военном ведомстве должны оценить идею главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации общества, заявил 19 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-09-19T12:46

2022-09-19T12:46

2022-09-19T12:46

новости

кадыров

песков

мобилизация

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/55/1033425518_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_931f3eaf33f59857598d507947c1e6d4.jpg

Ранее Кадыров заявил, что Каждый регион России мог бы подготовить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев для участия в СВО.Он отметил, что в масштабах государства в таком случае будет сформирован "внушительный военный контингент", 85 тыс. человек. По мнению Кадырова это – "почти армия".Также Песков прокомментировал провокации, которые украинская власть "раскручивает" в Изюме по сценарию инсценировки в Буче и подчеркнул, что Россия будет отстаивать правду.

https://ukraina.ru/20220914/1038725936.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кадыров, песков, мобилизация, спецоперация