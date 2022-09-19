https://ukraina.ru/20220919/1038851187.html

Обстрелы, конопля для бронежилетов. Главное на Украине на 12:00 19 сентября

Обстрелы, конопля для бронежилетов. Главное на Украине на 12:00 19 сентября - 19.09.2022 Украина.ру

Обстрелы, конопля для бронежилетов. Главное на Украине на 12:00 19 сентября

Украинские военные продолжают ожесточённые обстрелы Донбасса и Северной Таврии. На Украине вывели новый сорт конопли для производства бронежилетов

2022-09-19T12:00

2022-09-19T12:00

2022-09-19T13:26

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 53 удара по территории республики.«На Донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на Горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 251 единицу различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Железная Балка, Широкая Балка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский, Кировский и Центрально-городской районы), Еленовка, Докучаевск.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 16 гражданских лиц (в том числе трое детей), в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Макеевке, Минеральном, а также в ранее освобожденной Волновахе», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 16 домостроений в Петровском, Кировском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Сватово с применением американских РСЗО М142 HIMARS, выпустив две ракеты.«В результате обстрела ранения получил журналист Федерального агентства новостей, разрушена гостиница "Ватра", повреждено 7 одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли», — отметил Филипоненко.Он также рассказал, что с начала текущих суток украинские войска подвергли обстрелу Стаханов с применением РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты.Продолжаются удары и диверсии в Северной Таврии. Так, вечером 18 сентября стало известно, что в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями. Находившиеся в машине люди выжили. Как сообщил РИА «Новости», один из пострадавших, два человека получили ранения в результате ЧП.Как сообщилось, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорный бак, рядом с которым был припаркован автомобиль.Мелитополь регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Так, 17 сентября там прогремели пять взрывов, а в южной части города подорвали линии электропередачи. МВД Запорожской области назвало произошедшее терактом.Кроме того, в начале сентября в Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией». Как рассказал председатель организации и член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, ВСУ открыли огонь после обнародования результатов опроса о поддержке жителями области голосования по поводу вхождения в состав России.Кроме того, ВСУ наносили удары и по Херсонской области. Так, вечером 18 сентября стало известно, что ВСУ в течение 10 часов выпустили 34 ракеты по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города.«За 10 часов укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, которые были сбиты нашей ПВО», — сообщила администрация Новой Каховки.Позже заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупредил Украину о реакции на ракетные удары украинских войск по Херсону«Удары, нанесённые по административным зданиям, не останутся без внимания и уже в ближайшее время будет дана ответная реакция», — заявил Стремоусов.Ранее, 16 сентября, ВСУ обстреляли центр Херсона из американской РСЗО HIMARS, попав в здание областной администрации. Позже, 18 сентября, был нанесен ракетный удар по центру гуманитарной помощи партии «Единая Россия», он не получил повреждений. Сработала ПВО, одна ракета упала в парке «Юбилейный».Также Стремоусов прояснил ситуацию со стрельбой в Херсоне, прозвучавшей несколько дней назад.«Хочу сразу пояснить: никаких диверсионных групп не было, была группа идиотов, даже не спящих (диверсионных групп. — Ред.), а тех, у которых было минимальное оружие. Никаких групп в Херсоне не было, была просто полупьяная история неонацистов, которые продолжают недопонимать всей сути происходящего на территории Херсонской области. В Херсон никто не зайдет, никто не собирается отдавать ни метра освобожденных территорий», — заявил Стремоусов.В субботу, 17 сентября, экстренные службы региона сообщали, что в центре Херсона была ликвидировали диверсионно-разведывательная группа. В городе были слышны выстрелы.Конопля для бронежилетовНа Украине вывели новый сорт посевной конопли «София», которую можно использовать для изготовления бронежилетов для военных, сообщило издание «Украинская правда».Сорт создали специалисты Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины. Растение представили во время традиционного фестиваля промышленной конопли Hemp Fest, который состоялся в Сумской области.«Это двойные возможности для развития различных отраслей производства, в том числе и оборонного, что особенно важно в нынешних условиях», — заявили представители академии.Для участников фестиваля провели мастер-класс по сбору комбайном семенной части конопли.Организаторы сделали акцент на развитии конопли в условиях боевых действий и восстановления Украины.Как рассказали эксперты, техническая конопля — основа для производства пороха, не имеющего аналогов в мире, а также высококачественное сырье для канатов и парашютов.«Конопляные волокна ни в чём не уступают синтетическому кевлару, из которого изготавливают бронежилеты. Плиты из конопли выдерживают выстрелы из бронебойных патронов, при этом они легче кевлара», — процитировала «Украинская правда» неназванных учёных.Кроме того, по словам украинских экспертов, конопля — это ткань для пошива натуральной военной одежды, нижнего белья, которая зарекомендовала себя в экстремальных условиях, когда отсутствуют какие-либо средства гигиены.

https://ukraina.ru/20220919/1038843573.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники