https://ukraina.ru/20220919/1038846736.html

Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины

Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины - 19.09.2022 Украина.ру

Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины

Прокси-война США и НАТО против России на Украине опасна для Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе

2022-09-19T10:16

2022-09-19T10:16

2022-09-19T10:16

австрия

украина

новости

оружие

запад

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Он призвал власти Евросоюза и Австрии начать действовать благоразумно и как можно скорее решить украинский вопрос с помощью дипломатии."Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв", — приводит слова Штрахе РИА Новости.Политик также напомнил о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который закреплен в конституции Австрии, и блокировать поставки оружия киевскому режиму по территории страны.Штрахе помимо этого заявил о тяжелейших последствиях антироссийских санкций Запада для Европы и выступил за их отмену. Он назвал приближающиеся осень и зиму "драматическими" и предсказал окончательное разрушение экономики ЕС.

https://ukraina.ru/20220912/1038627241.html

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австрия, украина, новости, оружие, запад