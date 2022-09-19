Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины - 19.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220919/1038846736.html
Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины
Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины - 19.09.2022 Украина.ру
Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины
Прокси-война США и НАТО против России на Украине опасна для Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе
2022-09-19T10:16
2022-09-19T10:16
австрия
украина
новости
оружие
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_779cd9abe821b29b48e75ad570d37730.jpg
Он призвал власти Евросоюза и Австрии начать действовать благоразумно и как можно скорее решить украинский вопрос с помощью дипломатии."Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв", — приводит слова Штрахе РИА Новости.Политик также напомнил о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который закреплен в конституции Австрии, и блокировать поставки оружия киевскому режиму по территории страны.Штрахе помимо этого заявил о тяжелейших последствиях антироссийских санкций Запада для Европы и выступил за их отмену. Он назвал приближающиеся осень и зиму "драматическими" и предсказал окончательное разрушение экономики ЕС.
https://ukraina.ru/20220912/1038627241.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_548:0:3277:2047_1920x0_80_0_0_040347d3f1ae9af289340922c7dd4fe2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
австрия, украина, новости, оружие, запад
Австрия, Украина, Новости, оружие, Запад

Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины

10:16 19.09.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Прокси-война США и НАТО против России на Украине опасна для Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе
Он призвал власти Евросоюза и Австрии начать действовать благоразумно и как можно скорее решить украинский вопрос с помощью дипломатии.
"Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв", — приводит слова Штрахе РИА Новости.
Политик также напомнил о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который закреплен в конституции Австрии, и блокировать поставки оружия киевскому режиму по территории страны.
Штрахе помимо этого заявил о тяжелейших последствиях антироссийских санкций Запада для Европы и выступил за их отмену. Он назвал приближающиеся осень и зиму "драматическими" и предсказал окончательное разрушение экономики ЕС.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 08:55
Неожиданный шаг НАТО навстречу Украине
 
АвстрияУкраинаНовостиоружиеЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:39"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО
11:20"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене
11:01Украинский офицер рассказал правду про потери в Донбассе
10:36В "Единой России" предложили решить проблему студентов, которые участвуют в СВО
10:25Требуют икру и креветки: немецкие благотворители пожаловалась на хамство украинских беженцев
10:16Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины
09:54К вопросу о пацификации Украины
09:33Бегство Кима, отказники, активы России. Главное на Украине на утро 19 сентября
09:19В поисках украинской сестры по несчастью. Как и зачем США поджигают Россию по периметру
09:00Киев хочет украсть российские активы через ООН - Guardian
09:00Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович
08:45Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович
08:44Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины
08:38Модернизированные АК и "винтовки-микроволновки"
08:35Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей
08:30Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт
08:28Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского
08:15Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин
08:13Под знаком Тимура. От ШОС до Украины
08:10Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его
Лента новостейМолния