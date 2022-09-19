https://ukraina.ru/20220919/1038846736.html
Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины
Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины - 19.09.2022 Украина.ру
Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины
Прокси-война США и НАТО против России на Украине опасна для Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе
2022-09-19T10:16
2022-09-19T10:16
2022-09-19T10:16
австрия
украина
новости
оружие
запад
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Он призвал власти Евросоюза и Австрии начать действовать благоразумно и как можно скорее решить украинский вопрос с помощью дипломатии."Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв", — приводит слова Штрахе РИА Новости.Политик также напомнил о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который закреплен в конституции Австрии, и блокировать поставки оружия киевскому режиму по территории страны.Штрахе помимо этого заявил о тяжелейших последствиях антироссийских санкций Запада для Европы и выступил за их отмену. Он назвал приближающиеся осень и зиму "драматическими" и предсказал окончательное разрушение экономики ЕС.
https://ukraina.ru/20220912/1038627241.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
австрия, украина, новости, оружие, запад
Австрия, Украина, Новости, оружие, Запад
Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины
Прокси-война США и НАТО против России на Украине опасна для Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе
Он призвал власти Евросоюза и Австрии начать действовать благоразумно и как можно скорее решить украинский вопрос с помощью дипломатии.
"Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв", — приводит слова Штрахе РИА Новости.
Политик также напомнил о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который закреплен в конституции Австрии, и блокировать поставки оружия киевскому режиму по территории страны.
Штрахе помимо этого заявил о тяжелейших последствиях антироссийских санкций Запада для Европы и выступил за их отмену. Он назвал приближающиеся осень и зиму "драматическими" и предсказал окончательное разрушение экономики ЕС.