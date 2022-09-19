https://ukraina.ru/20220919/1038843573.html

Бегство Кима, отказники, активы России. Главное на Украине на утро 19 сентября

Бегство Кима, отказники, активы России. Главное на Украине на утро 19 сентября - 19.09.2022 Украина.ру

Бегство Кима, отказники, активы России. Главное на Украине на утро 19 сентября

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким бежал из города, сообщили СМИ. В районе Артёмовска у ВСУ наметились проблемы с отказниками. Украина нацелилась на российские активы

2022-09-19T09:33

2022-09-19T09:33

2022-09-19T10:00

эксклюзив

хроники

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О бегстве Кима РИА «Новости» сообщили подпольщики, передав соответствующее видео.«По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает. И также [поскольку точно] мы не знаем, где он находится, то мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу», — заявил активист.На переданных РИА «Новости» видеокадрах он продемонстрировал листовку с фотографией Кима и надписью на английском языке Wanted — «Разыскивается».Свое последнее видеообращение из регионального центра Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.При этом ранее Ким в интервью изданию The Telegraph заявил, что подозревает всех жителей Николаева в работе на Россию.«Я подозреваю всех. Но в нашем городе их только несколько», — заявил Ким.Он также отметил, что на момент интервью был арестован «десяток» человек, уличенных в сговоре с российской стороной.Кроме того, украинских военных и правоохранителей будут обучать поиску диверсантов, добавил Ким.Ким прославился эпатажным поведением и бодрыми видео, которые он периодически выкладывает в соцсетях. В то же время многие критикуют Кима за излишнюю весёлость в непростые для страны времена.Отказники под АртёмовскомУкраинские силовики несут значительные потери и отказываются выходить на передовые позиции, в том числе в районе Артёмовска, который на Украине переименовали в Бахмут. Об этом рассказал журналистам взятый в плен «вагнеровцами» из группировки «Бахмут» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский. Видео со свидетельствами Рожковского опубликовало РИА «Новости».«Большая часть — отказники (в рядах украинских силовиков в районе Артемовска. — Ред.), отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые. Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию», — рассказал офицер ВСУ.По его словам, с украинскими военнослужащими, которые отказываются идти на передовые позиции, работают замполиты и военная прокуратура.«Они то отказывались идти в бой, то шли в бой», — пояснил пленный.По его словам, из 70 мобилизованных только 10 умели использовать автомат. Он уточнил, что людей готовили только неделю и отправляли сразу на передовую.«Люди не обученные, не подготовленные. При мне приехала 127-я бригада территориальной обороны. Такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях и батальон перестал существовать», — рассказал Рожковский.Ранее «вагнеровцы» сообщали, что закрепились в промзоне Артёмовска и продолжат продвижение вглубь населённого пункта.Активы РоссииБританское издание The Guardian сообщило, что Украина добивается принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании «международного компенсационного механизма», который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсации Украине за проведение Россией специальной военной операции.По информации издания, Киев хочет убедить своих западных союзников поддержать его предложение, согласно которому мирное урегулирование с Москвой должно будет включать «многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов».«Украина лоббирует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая станет основой для создания международного компенсационного механизма, который может привести к конфискации российских государственных активов за рубежом на сумму до $ 300 млрд», — указано в публикации.При этом, по информации СМИ, британское и европейское законодательство позволяют замораживать активы российского центрального банка и некоторых предпринимателей, однако не предусматривают их конфискации и тем более передачи в фонд восстановления Украины.Тем временем генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА «Новости» заявил о переговорах о возможности начала экспорта российского аммиака через Украину сейчас ведутся.«Ведутся переговоры по поводу возможности экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода, который использовался в течение нескольких лет», — рассказал Гутерреш.По его словам, «есть аспекты, которые относятся к интересам Украины» и к интересам России.«И было бы интересно обсудить их, чтобы понять, возможно ли заключить более широкое соглашение», — указал генсек ООН.Ранее агентство Reuters со ссылкой на западного дипломата сообщило, что ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через Украину. Согласно предложению, аммиак российской компании «Уралхим» будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать международная компания Trammo, которая после транзита газа через территорию Украины будет поставлять аммиак на мировые рынки через Чёрное море. При этом Trammo будет платить Украине за его перекачку и транзит.В то же время, Украина выдвигает свои требования по транзиту удобрений из России.«Я против поставок аммиака из России через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.При этом, учитывая регулярное несоблюдение Киевом заключённых договоров, вряд ли можно ожидать надёжности транзита.

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https://ukraina.ru/20220916/1038794494.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники