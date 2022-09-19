Киев хочет украсть российские активы через ООН - Guardian - 19.09.2022 Украина.ру
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Киев хочет украсть российские активы через ООН - Guardian
Киев хочет украсть российские активы через ООН - Guardian - 19.09.2022 Украина.ру
Киев хочет украсть российские активы через ООН - Guardian
Украинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсации Украине за проведение Россией спецоперации, сообщила 18 сентября британская газета Guardian
2022-09-19T09:00
2022-09-19T09:29
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По ее данным, Украина хочет убедить своих западных союзников поддержать ее предложение, согласно которому мирное урегулирование с Москвой должно будет включать "многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов".Газета подчеркивает, что британское и европейское законодательство позволяют замораживать активы российского центрального банка и некоторых предпринимателей, однако не предусматривают их конфискации и тем более передачи в фонд восстановления Украины.
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Киев хочет украсть российские активы через ООН - Guardian

09:00 19.09.2022 (обновлено: 09:29 19.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Украинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсации Украине за проведение Россией спецоперации, сообщила 18 сентября британская газета Guardian
По ее данным, Украина хочет убедить своих западных союзников поддержать ее предложение, согласно которому мирное урегулирование с Москвой должно будет включать "многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов".

"Украина лоббирует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая станет основой для создания международного компенсационного механизма, который может привести к конфискации российских государственных активов за рубежом на сумму до 300 миллиардов долларов", - говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что британское и европейское законодательство позволяют замораживать активы российского центрального банка и некоторых предпринимателей, однако не предусматривают их конфискации и тем более передачи в фонд восстановления Украины.
 
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