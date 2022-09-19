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Киев хочет украсть российские активы через ООН - Guardian

Киев хочет украсть российские активы через ООН - Guardian - 19.09.2022 Украина.ру

Киев хочет украсть российские активы через ООН - Guardian

Украинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсации Украине за проведение Россией спецоперации, сообщила 18 сентября британская газета Guardian

2022-09-19T09:00

2022-09-19T09:00

2022-09-19T09:29

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По ее данным, Украина хочет убедить своих западных союзников поддержать ее предложение, согласно которому мирное урегулирование с Москвой должно будет включать "многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов".Газета подчеркивает, что британское и европейское законодательство позволяют замораживать активы российского центрального банка и некоторых предпринимателей, однако не предусматривают их конфискации и тем более передачи в фонд восстановления Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости, оон, активы