https://ukraina.ru/20220919/1038840172.html

Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство

Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство - 19.09.2022 Украина.ру

Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство

Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами. Об этом сообщили в посольстве России в республике, передает 19 сентября РБК

2022-09-19T07:42

2022-09-19T07:42

2022-09-19T08:04

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В диппредставительстве привели в качестве примера "вопиющее" требование подписать "некое заявление с осуждением российских властей".Ведомство уточнило, что в этих случаях решение о пропуске россиян через границу принимают исключительно латвийские компетентные службы.Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим. Вскоре Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения Евросоюза заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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латвия, россия, границы, посольство, новости