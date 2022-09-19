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Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство
Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство - 19.09.2022 Украина.ру
Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство
Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами. Об этом сообщили в посольстве России в республике, передает 19 сентября РБК
2022-09-19T07:42
2022-09-19T07:42
2022-09-19T08:04
латвия
россия
границы
посольство
новости
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В диппредставительстве привели в качестве примера "вопиющее" требование подписать "некое заявление с осуждением российских властей".Ведомство уточнило, что в этих случаях решение о пропуске россиян через границу принимают исключительно латвийские компетентные службы.Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим. Вскоре Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения Евросоюза заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
латвия, россия, границы, посольство, новости
Латвия, Россия, границы, посольство, Новости
Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство
07:42 19.09.2022 (обновлено: 08:04 19.09.2022)
Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами. Об этом сообщили в посольстве России в республике, передает 19 сентября РБК
В диппредставительстве привели в качестве примера "вопиющее" требование подписать "некое заявление с осуждением российских властей".
"В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их (граждан России - ред.) в черный список", — рассказали в посольстве.
Ведомство уточнило, что в этих случаях решение о пропуске россиян через границу принимают исключительно латвийские компетентные службы.
Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.
Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим. Вскоре Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения Евросоюза заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.