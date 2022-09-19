Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство - 19.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220919/1038840172.html
Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство
Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство - 19.09.2022 Украина.ру
Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство
Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами. Об этом сообщили в посольстве России в республике, передает 19 сентября РБК
2022-09-19T07:42
2022-09-19T08:04
латвия
россия
границы
посольство
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103209/29/1032092908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec369bcca899e26d8e2c82285877b3e4.jpg
В диппредставительстве привели в качестве примера "вопиющее" требование подписать "некое заявление с осуждением российских властей".Ведомство уточнило, что в этих случаях решение о пропуске россиян через границу принимают исключительно латвийские компетентные службы.Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим. Вскоре Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения Евросоюза заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103209/29/1032092908_103:0:1810:1280_1920x0_80_0_0_733ce06ff99a6b69e8fd779acaccf21c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
латвия, россия, границы, посольство, новости
Латвия, Россия, границы, посольство, Новости

Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство

07:42 19.09.2022 (обновлено: 08:04 19.09.2022)
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами. Об этом сообщили в посольстве России в республике, передает 19 сентября РБК
В диппредставительстве привели в качестве примера "вопиющее" требование подписать "некое заявление с осуждением российских властей".

"В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их (граждан России - ред.) в черный список", — рассказали в посольстве.

Ведомство уточнило, что в этих случаях решение о пропуске россиян через границу принимают исключительно латвийские компетентные службы.
Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.
Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим. Вскоре Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения Евросоюза заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.
 
ЛатвияРоссияграницыпосольствоНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович
08:38Модернизированные АК и "винтовки-микроволновки"
08:35Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей
08:30Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт
08:28Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского
08:15Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин
08:13Под знаком Тимура. От ШОС до Украины
08:10Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его
08:00Управленцы из России успешно влились в работу власти ДНР - Пушилин
07:55Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия Украине
07:45Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин
07:42Главное на 19 сентября: в России и в мире
07:42Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство
07:33Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона
07:30Денис Пушилин рассказал о сложностях доставки воды в Донецке
07:22Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами
07:15Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог
07:13Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублями
07:00Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях - Алексей Мухин
06:45Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин
Лента новостейМолния