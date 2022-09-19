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Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович
Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович - 19.09.2022 Украина.ру
Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович
Саммит ШОС на спецоперацию повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине - заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру.
2022-09-19T09:00
2022-09-19T09:00
2022-09-19T09:00
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Это будет организация, которая объединяет значительную часть населения мира, во многом это новый экономический и не только союз, возникающий на руинах глобальной системы торговли и сотрудничества, которую пытались построить США после холодной войны, которую сами же сейчас уничтожили своей санкционной агрессией - говорит эксперт.Никита Мендкович надеется, что ШОС в новых условиях будет быстро развиваться, быстро идти к расширению функционала и новым возможностям, ШОС является и полицейским блоком, в задачах которого прописана борьба с терроризмом, кроме того, правила союза исключают создание военных объектов третьих стран на его территории, поэтому у него есть функционал и в сфере безопасности.Что касается военного сотрудничества, сейчас оно в больше степени существует в виде учений, в большей части антитеррористических. Либо в более узких форматах, например, соглашение о военном сотрудничестве России и Китая, или организация договора коллективной безопасности, куда входят многие члены ШОС - добавил глава Евразийского аналитического клуба.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, шос, китай, индия, белоруссия, новости
Украина, Россия, ШОС, Китай, Индия, Белоруссия, Новости
Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович
Саммит ШОС на спецоперацию повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине - заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру.
Это будет организация, которая объединяет значительную часть населения мира, во многом это новый экономический и не только союз, возникающий на руинах глобальной системы торговли и сотрудничества, которую пытались построить США после холодной войны, которую сами же сейчас уничтожили своей санкционной агрессией - говорит эксперт.
Безусловно, у ШОС очень большое будущее, поскольку огромные возможности и по логистике и огромные рынки, большие промышленные возможности, огромные возможности кооперации. Фактически, в нынешнюю эпоху ШОС становиться реализацией давней идеи Путина о Большой Евразии. Пространство, где на основе равных возможностей и прав, страны не пытаются друг другу навязать свою волю, а сотрудничают, торгуют, развиваются.
Никита Мендкович
лава Евразийского аналитического клуба
Никита Мендкович надеется, что ШОС в новых условиях будет быстро развиваться, быстро идти к расширению функционала и новым возможностям, ШОС является и полицейским блоком, в задачах которого прописана борьба с терроризмом, кроме того, правила союза исключают создание военных объектов третьих стран на его территории, поэтому у него есть функционал и в сфере безопасности.
Что касается военного сотрудничества, сейчас оно в больше степени существует в виде учений, в большей части антитеррористических. Либо в более узких форматах, например, соглашение о военном сотрудничестве России и Китая, или организация договора коллективной безопасности, куда входят многие члены ШОС - добавил глава Евразийского аналитического клуба.