https://ukraina.ru/20220919/1038839393.html

Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович

Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович - 19.09.2022 Украина.ру

Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович

Саммит ШОС на спецоперацию повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине - заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру.

2022-09-19T09:00

2022-09-19T09:00

2022-09-19T09:00

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Это будет организация, которая объединяет значительную часть населения мира, во многом это новый экономический и не только союз, возникающий на руинах глобальной системы торговли и сотрудничества, которую пытались построить США после холодной войны, которую сами же сейчас уничтожили своей санкционной агрессией - говорит эксперт.Никита Мендкович надеется, что ШОС в новых условиях будет быстро развиваться, быстро идти к расширению функционала и новым возможностям, ШОС является и полицейским блоком, в задачах которого прописана борьба с терроризмом, кроме того, правила союза исключают создание военных объектов третьих стран на его территории, поэтому у него есть функционал и в сфере безопасности.Что касается военного сотрудничества, сейчас оно в больше степени существует в виде учений, в большей части антитеррористических. Либо в более узких форматах, например, соглашение о военном сотрудничестве России и Китая, или организация договора коллективной безопасности, куда входят многие члены ШОС - добавил глава Евразийского аналитического клуба.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, шос, китай, индия, белоруссия, новости