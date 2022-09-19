Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович - 19.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220919/1038839393.html
Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович
Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович - 19.09.2022 Украина.ру
Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович
Саммит ШОС на спецоперацию повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине - заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру.
2022-09-19T09:00
2022-09-19T09:00
украина
россия
шос
китай
индия
белоруссия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038788895_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_4f44e237412456b16a878ab68dc1e84b.jpg
Это будет организация, которая объединяет значительную часть населения мира, во многом это новый экономический и не только союз, возникающий на руинах глобальной системы торговли и сотрудничества, которую пытались построить США после холодной войны, которую сами же сейчас уничтожили своей санкционной агрессией - говорит эксперт.Никита Мендкович надеется, что ШОС в новых условиях будет быстро развиваться, быстро идти к расширению функционала и новым возможностям, ШОС является и полицейским блоком, в задачах которого прописана борьба с терроризмом, кроме того, правила союза исключают создание военных объектов третьих стран на его территории, поэтому у него есть функционал и в сфере безопасности.Что касается военного сотрудничества, сейчас оно в больше степени существует в виде учений, в большей части антитеррористических. Либо в более узких форматах, например, соглашение о военном сотрудничестве России и Китая, или организация договора коллективной безопасности, куда входят многие члены ШОС - добавил глава Евразийского аналитического клуба.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038788895_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_8ae432aa6899b29bb6b69598e71bbbe1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, шос, китай, индия, белоруссия, новости
Украина, Россия, ШОС, Китай, Индия, Белоруссия, Новости

Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович

09:00 19.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Саммит ШОС на спецоперацию повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине - заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру.
Это будет организация, которая объединяет значительную часть населения мира, во многом это новый экономический и не только союз, возникающий на руинах глобальной системы торговли и сотрудничества, которую пытались построить США после холодной войны, которую сами же сейчас уничтожили своей санкционной агрессией - говорит эксперт.
Безусловно, у ШОС очень большое будущее, поскольку огромные возможности и по логистике и огромные рынки, большие промышленные возможности, огромные возможности кооперации. Фактически, в нынешнюю эпоху ШОС становиться реализацией давней идеи Путина о Большой Евразии. Пространство, где на основе равных возможностей и прав, страны не пытаются друг другу навязать свою волю, а сотрудничают, торгуют, развиваются.
Никита Мендкович
Никита Мендкович
лава Евразийского аналитического клуба
Никита Мендкович надеется, что ШОС в новых условиях будет быстро развиваться, быстро идти к расширению функционала и новым возможностям, ШОС является и полицейским блоком, в задачах которого прописана борьба с терроризмом, кроме того, правила союза исключают создание военных объектов третьих стран на его территории, поэтому у него есть функционал и в сфере безопасности.
Что касается военного сотрудничества, сейчас оно в больше степени существует в виде учений, в большей части антитеррористических. Либо в более узких форматах, например, соглашение о военном сотрудничестве России и Китая, или организация договора коллективной безопасности, куда входят многие члены ШОС - добавил глава Евразийского аналитического клуба.
 
УкраинаРоссияШОСКитайИндияБелоруссияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:39"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО
11:20"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене
11:01Украинский офицер рассказал правду про потери в Донбассе
10:36В "Единой России" предложили решить проблему студентов, которые участвуют в СВО
10:25Требуют икру и креветки: немецкие благотворители пожаловалась на хамство украинских беженцев
10:16Бывший вице-канцлер Австрии призвал Запад отказаться от военной поддержки Украины
09:54К вопросу о пацификации Украины
09:33Бегство Кима, отказники, активы России. Главное на Украине на утро 19 сентября
09:19В поисках украинской сестры по несчастью. Как и зачем США поджигают Россию по периметру
09:00Киев хочет украсть российские активы через ООН - Guardian
09:00Почему у ШОС большое будущее? - Никита Мендкович
08:45Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович
08:44Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины
08:38Модернизированные АК и "винтовки-микроволновки"
08:35Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей
08:30Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт
08:28Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского
08:15Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин
08:13Под знаком Тимура. От ШОС до Украины
08:10Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его
Лента новостейМолния