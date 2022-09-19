https://ukraina.ru/20220919/1038835388.html

Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин

Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин - 19.09.2022 Украина.ру

Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин

проект гарантий безопасности напоминает когнитивный диссонанс, офис Зеленского, на самом деле, не пытается сделать европейские страны гарантами, а ищет себе "крышу" - политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.

2022-09-19T06:00

2022-09-19T06:00

2022-09-19T06:00

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Крыша ему нужна для того, чтобы в дальнейшем тянуть с этих стран финансовую помощь на крайне неудачный проект, который из себя представляет на данном этапе Украина и я боюсь, что европейские страны, тоже не обладающие суверенностью, могут поддаться давлению со стороны США - говорит эксперт.А вот Британия, пожалуй, устами незабвенной нашей Лиз Трасс, незабвенной нашей министерки, а теперь премьерки, как они говорят… Я думаю, что Лиз Трасс на подобного рода авантюру, конечно, согласится - уверен Алексей Мухин.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, новости, россия, спецоперация, гарантии безопасности