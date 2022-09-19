Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин - 19.09.2022 Украина.ру
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Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин
Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин - 19.09.2022 Украина.ру
Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин
проект гарантий безопасности напоминает когнитивный диссонанс, офис Зеленского, на самом деле, не пытается сделать европейские страны гарантами, а ищет себе "крышу" - политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
2022-09-19T06:00
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украина
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россия
спецоперация
гарантии безопасности
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Крыша ему нужна для того, чтобы в дальнейшем тянуть с этих стран финансовую помощь на крайне неудачный проект, который из себя представляет на данном этапе Украина и я боюсь, что европейские страны, тоже не обладающие суверенностью, могут поддаться давлению со стороны США - говорит эксперт.А вот Британия, пожалуй, устами незабвенной нашей Лиз Трасс, незабвенной нашей министерки, а теперь премьерки, как они говорят… Я думаю, что Лиз Трасс на подобного рода авантюру, конечно, согласится - уверен Алексей Мухин.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
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украина, новости, россия, спецоперация, гарантии безопасности
Украина, Новости, Россия, Спецоперация, гарантии безопасности

Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин

06:00 19.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
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проект гарантий безопасности напоминает когнитивный диссонанс, офис Зеленского, на самом деле, не пытается сделать европейские страны гарантами, а ищет себе "крышу" - политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Крыша ему нужна для того, чтобы в дальнейшем тянуть с этих стран финансовую помощь на крайне неудачный проект, который из себя представляет на данном этапе Украина и я боюсь, что европейские страны, тоже не обладающие суверенностью, могут поддаться давлению со стороны США - говорит эксперт.
Сами США едва ли выступят гарантами, потому, что им не с руки в данной ситуации быть в противостоянии с другой ядерной державой, с Россией. А поведение Украины явно приведёт, вернее - оно заставит двигаться события по этому треку именно. Турция, скорее всего, тоже проявит очень серьёзную осторожность, потому что это страна с очень многоплановыми интересами в самых разных областях.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
политолог
А вот Британия, пожалуй, устами незабвенной нашей Лиз Трасс, незабвенной нашей министерки, а теперь премьерки, как они говорят… Я думаю, что Лиз Трасс на подобного рода авантюру, конечно, согласится - уверен Алексей Мухин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 12:55
Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство
 
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