https://ukraina.ru/20220919/1038835388.html
Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин
Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин - 19.09.2022 Украина.ру
Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин
проект гарантий безопасности напоминает когнитивный диссонанс, офис Зеленского, на самом деле, не пытается сделать европейские страны гарантами, а ищет себе "крышу" - политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
2022-09-19T06:00
2022-09-19T06:00
2022-09-19T06:00
украина
новости
россия
спецоперация
гарантии безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103325/10/1033251094_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_3767cdf295e98ecb38302f6893fc1ba6.jpg
Крыша ему нужна для того, чтобы в дальнейшем тянуть с этих стран финансовую помощь на крайне неудачный проект, который из себя представляет на данном этапе Украина и я боюсь, что европейские страны, тоже не обладающие суверенностью, могут поддаться давлению со стороны США - говорит эксперт.А вот Британия, пожалуй, устами незабвенной нашей Лиз Трасс, незабвенной нашей министерки, а теперь премьерки, как они говорят… Я думаю, что Лиз Трасс на подобного рода авантюру, конечно, согласится - уверен Алексей Мухин.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103325/10/1033251094_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_e1180cba3dc05ef628aa1dd84afe1571.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, россия, спецоперация, гарантии безопасности
Лиз Трасс может согласится стать "крышей" Зеленского - Мухин
проект гарантий безопасности напоминает когнитивный диссонанс, офис Зеленского, на самом деле, не пытается сделать европейские страны гарантами, а ищет себе "крышу" - политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Крыша ему нужна для того, чтобы в дальнейшем тянуть с этих стран финансовую помощь на крайне неудачный проект, который из себя представляет на данном этапе Украина и я боюсь, что европейские страны, тоже не обладающие суверенностью, могут поддаться давлению со стороны США - говорит эксперт.
Сами США едва ли выступят гарантами, потому, что им не с руки в данной ситуации быть в противостоянии с другой ядерной державой, с Россией. А поведение Украины явно приведёт, вернее - оно заставит двигаться события по этому треку именно. Турция, скорее всего, тоже проявит очень серьёзную осторожность, потому что это страна с очень многоплановыми интересами в самых разных областях.
А вот Британия, пожалуй, устами незабвенной нашей Лиз Трасс, незабвенной нашей министерки, а теперь премьерки, как они говорят… Я думаю, что Лиз Трасс на подобного рода авантюру, конечно, согласится - уверен Алексей Мухин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: