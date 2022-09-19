https://ukraina.ru/20220919/1038834209.html

Политолог о нюансах захоронений в Изюме

Политолог о нюансах захоронений в Изюме - 19.09.2022 Украина.ру

Политолог о нюансах захоронений в Изюме

В Изюме прежде всего украинские военнослужащие, погибшие в боях, которым наши отдали долг чести и похоронили - рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.

2022-09-19T04:15

2022-09-19T04:15

2022-09-19T04:15

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В Изюме Украина обнаружила массовые захоронения украинских солдат, тела которых ВСУ отказалась забирать, потому что им не хочется давать информацию о чудовищных потерях украинской армии, выплачивать людям деньги, шокировать население раньше времени, чтобы не получить негатива - уверен экперт.Кончено, они хотят на украинском сюжете вывести это все на геноцид, обвинить в этом Путина, Шойгу, Патрушева, вот этих людей, которых они ненавидят больше всего, и надо иметь ввиду, что они готовы на любые методы насилия, на убийства и на теракты, они хотят создать юридическую базу возможности применения любого террора, захвата, прямого убийства, осуждения - резюмировал Марков.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, сергей марков, изюм, изюм, новости