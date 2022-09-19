Политолог о нюансах захоронений в Изюме - 19.09.2022 Украина.ру
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Политолог о нюансах захоронений в Изюме
Политолог о нюансах захоронений в Изюме - 19.09.2022 Украина.ру
Политолог о нюансах захоронений в Изюме
В Изюме прежде всего украинские военнослужащие, погибшие в боях, которым наши отдали долг чести и похоронили - рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
2022-09-19T04:15
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украина
россия
сергей марков
изюм
изюм
новости
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В Изюме Украина обнаружила массовые захоронения украинских солдат, тела которых ВСУ отказалась забирать, потому что им не хочется давать информацию о чудовищных потерях украинской армии, выплачивать людям деньги, шокировать население раньше времени, чтобы не получить негатива - уверен экперт.Кончено, они хотят на украинском сюжете вывести это все на геноцид, обвинить в этом Путина, Шойгу, Патрушева, вот этих людей, которых они ненавидят больше всего, и надо иметь ввиду, что они готовы на любые методы насилия, на убийства и на теракты, они хотят создать юридическую базу возможности применения любого террора, захвата, прямого убийства, осуждения - резюмировал Марков.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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украина, россия, сергей марков, изюм, изюм, новости
Украина, Россия, Сергей Марков, Изюм, изюм, Новости

Политолог о нюансах захоронений в Изюме

04:15 19.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкгород Изюм Харьковской области
город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В Изюме прежде всего украинские военнослужащие, погибшие в боях, которым наши отдали долг чести и похоронили - рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
В Изюме Украина обнаружила массовые захоронения украинских солдат, тела которых ВСУ отказалась забирать, потому что им не хочется давать информацию о чудовищных потерях украинской армии, выплачивать людям деньги, шокировать население раньше времени, чтобы не получить негатива - уверен экперт.
Они нашли эти захоронения и начали их раскапывать, собрали огромное количество журналистов, туда в захоронения одновременно подсунули ряд мирных жителей, каких-то нашли. Начали они доставать это все при камерах. Глава дипломатии Баррозу уже заявил, что руководство России виновно и должно понести ответственность за участие в массовых убийствах мирных жителей и так далее.
Сергей Марков
Сергей Марков
политолог
Кончено, они хотят на украинском сюжете вывести это все на геноцид, обвинить в этом Путина, Шойгу, Патрушева, вот этих людей, которых они ненавидят больше всего, и надо иметь ввиду, что они готовы на любые методы насилия, на убийства и на теракты, они хотят создать юридическую базу возможности применения любого террора, захвата, прямого убийства, осуждения - резюмировал Марков.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 20:04
Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"
 
УкраинаРоссияСергей МарковИзюмизюмНовости
 
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