https://ukraina.ru/20220917/1038806876.html

Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ

Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ - 17.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ

Майорск — это опорный пункт, за который цеплялись ВСУ, поэтому его взятие важно для РФ, потому что этот населенный пункт стесняет движения украинской стороны, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-09-17T08:00

2022-09-17T08:00

2022-09-17T08:00

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В официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР ранее заявили, что группировка войск ЛДНР при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в Донецкой народной республики.По его мнению, взятие Майорска - это важная локальная победа РФ, но нельзя сказать, что это взлом линии обороны, потому что еще держится передовая линия – это Северск-Соледар-Бахмут.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038743344.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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