Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ - 17.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ
Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ - 17.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ
Майорск — это опорный пункт, за который цеплялись ВСУ, поэтому его взятие важно для РФ, потому что этот населенный пункт стесняет движения украинской стороны, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-09-17T08:00
2022-09-17T08:00
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В официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР ранее заявили, что группировка войск ЛДНР при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в Донецкой народной республики.По его мнению, взятие Майорска - это важная локальная победа РФ, но нельзя сказать, что это взлом линии обороны, потому что еще держится передовая линия – это Северск-Соледар-Бахмут.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038743344.html
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новости, украина, россия
Новости, Украина, Россия

Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ

08:00 17.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Майорск — это опорный пункт, за который цеплялись ВСУ, поэтому его взятие важно для РФ, потому что этот населенный пункт стесняет движения украинской стороны, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
В официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР ранее заявили, что группировка войск ЛДНР при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в Донецкой народной республики.
Вообще это очередной опорный пункт, за который цеплялись ВСУ. Его взятие, конечно, важно. Потому что оно стесняет в очередной раз движения украинской стороны. Надо понимать, вся донецкая дуга достаточно важна для продвижения. Майорск – фактически пригород Горловки, следующий населенный пункт – Дзержинск. Взятие дороги Дзержинск-Артемовск уже сильно осложнило им переброску сил.
Алексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его мнению, взятие Майорска - это важная локальная победа РФ, но нельзя сказать, что это взлом линии обороны, потому что еще держится передовая линия – это Северск-Соледар-Бахмут.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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