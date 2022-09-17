https://ukraina.ru/20220917/1038806876.html
Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ
Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ - 17.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ
Майорск — это опорный пункт, за который цеплялись ВСУ, поэтому его взятие важно для РФ, потому что этот населенный пункт стесняет движения украинской стороны, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-09-17T08:00
2022-09-17T08:00
2022-09-17T08:00
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В официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР ранее заявили, что группировка войск ЛДНР при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в Донецкой народной республики.По его мнению, взятие Майорска - это важная локальная победа РФ, но нельзя сказать, что это взлом линии обороны, потому что еще держится передовая линия – это Северск-Соледар-Бахмут.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038743344.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия
Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ
Майорск — это опорный пункт, за который цеплялись ВСУ, поэтому его взятие важно для РФ, потому что этот населенный пункт стесняет движения украинской стороны, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
В официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР ранее заявили, что группировка войск ЛДНР при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в Донецкой народной республики.
Вообще это очередной опорный пункт, за который цеплялись ВСУ. Его взятие, конечно, важно. Потому что оно стесняет в очередной раз движения украинской стороны. Надо понимать, вся донецкая дуга достаточно важна для продвижения. Майорск – фактически пригород Горловки, следующий населенный пункт – Дзержинск. Взятие дороги Дзержинск-Артемовск уже сильно осложнило им переброску сил.
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его мнению, взятие Майорска - это важная локальная победа РФ, но нельзя сказать, что это взлом линии обороны, потому что еще держится передовая линия – это Северск-Соледар-Бахмут.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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