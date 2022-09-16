Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ - 16.09.2022 Украина.ру
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Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ
Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ - 16.09.2022 Украина.ру
Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ
Стратегически приоритетным направлением противник считает для себя Красный Лиман. Таким мнением поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-16T10:23
2022-09-16T10:23
денис пушилин
новости
эксперт
всу
красный лиман
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"Захватив город, ВФУ (военные формирования Украины - ред.) смогли бы выстроить плацдарм для последующего продвижения на Луганскую Народную Республику", - пояснил Пушилин.Однако он сказал, что не исключает и удара на других участках фронта."На Угледарском направлении украинские боевики начали снимать установленные ими же мины. Возможно, они готовятся к наступлению, но с учетом того, что наша разведка знает об этой ситуации, мы можем предполагать, что это еще один отвлекающий маневр", - добавил глава ДНР.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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денис пушилин, новости, эксперт, всу, красный лиман
Денис Пушилин, Новости, эксперт, ВСУ, Красный Лиман

Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ

10:23 16.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Стратегически приоритетным направлением противник считает для себя Красный Лиман. Таким мнением поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
"Захватив город, ВФУ (военные формирования Украины - ред.) смогли бы выстроить плацдарм для последующего продвижения на Луганскую Народную Республику", - пояснил Пушилин.
Однако он сказал, что не исключает и удара на других участках фронта.
"На Угледарском направлении украинские боевики начали снимать установленные ими же мины. Возможно, они готовятся к наступлению, но с учетом того, что наша разведка знает об этой ситуации, мы можем предполагать, что это еще один отвлекающий маневр", - добавил глава ДНР.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Денис ПушилинНовостиэкспертВСУКрасный Лиман
 
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