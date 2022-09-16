https://ukraina.ru/20220916/1038791096.html
Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ
Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ - 16.09.2022 Украина.ру
Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ
Стратегически приоритетным направлением противник считает для себя Красный Лиман. Таким мнением поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-16T10:23
2022-09-16T10:23
2022-09-16T10:23
денис пушилин
новости
эксперт
всу
красный лиман
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"Захватив город, ВФУ (военные формирования Украины - ред.) смогли бы выстроить плацдарм для последующего продвижения на Луганскую Народную Республику", - пояснил Пушилин.Однако он сказал, что не исключает и удара на других участках фронта."На Угледарском направлении украинские боевики начали снимать установленные ими же мины. Возможно, они готовятся к наступлению, но с учетом того, что наша разведка знает об этой ситуации, мы можем предполагать, что это еще один отвлекающий маневр", - добавил глава ДНР.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037688227_22:0:875:640_1920x0_80_0_0_cae97c5eb1d22114f0b3d094069634cd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, новости, эксперт, всу, красный лиман
Денис Пушилин, Новости, эксперт, ВСУ, Красный Лиман
Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ
Стратегически приоритетным направлением противник считает для себя Красный Лиман. Таким мнением поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
"Захватив город, ВФУ (военные формирования Украины - ред.) смогли бы выстроить плацдарм для последующего продвижения на Луганскую Народную Республику", - пояснил Пушилин.
Однако он сказал, что не исключает и удара на других участках фронта.
"На Угледарском направлении украинские боевики начали снимать установленные ими же мины. Возможно, они готовятся к наступлению, но с учетом того, что наша разведка знает об этой ситуации, мы можем предполагать, что это еще один отвлекающий маневр", - добавил глава ДНР.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.