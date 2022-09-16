https://ukraina.ru/20220916/1038791096.html

Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ

Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ - 16.09.2022 Украина.ру

Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ

Стратегически приоритетным направлением противник считает для себя Красный Лиман. Таким мнением поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-16T10:23

2022-09-16T10:23

2022-09-16T10:23

денис пушилин

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эксперт

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"Захватив город, ВФУ (военные формирования Украины - ред.) смогли бы выстроить плацдарм для последующего продвижения на Луганскую Народную Республику", - пояснил Пушилин.Однако он сказал, что не исключает и удара на других участках фронта."На Угледарском направлении украинские боевики начали снимать установленные ими же мины. Возможно, они готовятся к наступлению, но с учетом того, что наша разведка знает об этой ситуации, мы можем предполагать, что это еще один отвлекающий маневр", - добавил глава ДНР.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

денис пушилин, новости, эксперт, всу, красный лиман