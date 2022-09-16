Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ - 16.09.2022 Украина.ру
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Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ
Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ - 16.09.2022 Украина.ру
Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ
Электроснабжение в городе Валуйки и близлежащих селах восстановлено, сообщил заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев в своем Telegram-канале
2022-09-16T07:59
2022-09-16T07:59
новости
электричество
белгородская область
валуйки
всу
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Электроснабжение в Валуйках Белгородской области было нарушено в результате обстрела подстанции со стороны ВСУ в ночь на 16 сентября. При этом в "Белгородэнерго" отметили, что здание Валуйского РЭС и персонал предприятия не пострадали.Социально значимые объекты города остались с электричеством благодаря работе резервных схем.
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новости, электричество, белгородская область, валуйки, всу
Новости, электричество, Белгородская область, Валуйки, ВСУ

Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ

07:59 16.09.2022
 
© РИА Новости . Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкАномальные морозы в Якутске
Аномальные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Андрей Сорокин
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Электроснабжение в городе Валуйки и близлежащих селах восстановлено, сообщил заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев в своем Telegram-канале
"В 4.10 электроснабжение Валуек и близлежащих сел восстановлено. Подано напряжение на объекты водоснабжения и водоотведения. По мере наполнение систем водоснабжение в ближайшее время будет восстановлено в полном объеме", - написал Полежаев.
Электроснабжение в Валуйках Белгородской области было нарушено в результате обстрела подстанции со стороны ВСУ в ночь на 16 сентября. При этом в "Белгородэнерго" отметили, что здание Валуйского РЭС и персонал предприятия не пострадали.
Социально значимые объекты города остались с электричеством благодаря работе резервных схем.
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