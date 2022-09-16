https://ukraina.ru/20220916/1038784133.html

Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ

Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ - 16.09.2022 Украина.ру

Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ

Электроснабжение в городе Валуйки и близлежащих селах восстановлено, сообщил заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев в своем Telegram-канале

2022-09-16T07:59

2022-09-16T07:59

2022-09-16T07:59

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электричество

белгородская область

валуйки

всу

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Электроснабжение в Валуйках Белгородской области было нарушено в результате обстрела подстанции со стороны ВСУ в ночь на 16 сентября. При этом в "Белгородэнерго" отметили, что здание Валуйского РЭС и персонал предприятия не пострадали.Социально значимые объекты города остались с электричеством благодаря работе резервных схем.

https://ukraina.ru/20220915/1038746842.html

валуйки

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новости, электричество, белгородская область, валуйки, всу