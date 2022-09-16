https://ukraina.ru/20220916/1038784133.html
Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ
Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ - 16.09.2022 Украина.ру
Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ
Электроснабжение в городе Валуйки и близлежащих селах восстановлено, сообщил заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев в своем Telegram-канале
2022-09-16T07:59
2022-09-16T07:59
2022-09-16T07:59
новости
электричество
белгородская область
валуйки
всу
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Электроснабжение в Валуйках Белгородской области было нарушено в результате обстрела подстанции со стороны ВСУ в ночь на 16 сентября. При этом в "Белгородэнерго" отметили, что здание Валуйского РЭС и персонал предприятия не пострадали.Социально значимые объекты города остались с электричеством благодаря работе резервных схем.
https://ukraina.ru/20220915/1038746842.html
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новости, электричество, белгородская область, валуйки, всу
Новости, электричество, Белгородская область, Валуйки, ВСУ
Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ
Электроснабжение в городе Валуйки и близлежащих селах восстановлено, сообщил заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев в своем Telegram-канале
"В 4.10 электроснабжение Валуек и близлежащих сел восстановлено. Подано напряжение на объекты водоснабжения и водоотведения. По мере наполнение систем водоснабжение в ближайшее время будет восстановлено в полном объеме", - написал Полежаев.
Электроснабжение в Валуйках Белгородской области было нарушено в результате обстрела подстанции со стороны ВСУ в ночь на 16 сентября. При этом в "Белгородэнерго" отметили, что здание Валуйского РЭС и персонал предприятия не пострадали.
Социально значимые объекты города остались с электричеством благодаря работе резервных схем.