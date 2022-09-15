https://ukraina.ru/20220915/1038765211.html

Два взрыва прогремели в Мелитополе

Два взрыва прогремели в Мелитополе - 15.09.2022 Украина.ру

Два взрыва прогремели в Мелитополе

В освобожденном от киевского режима Мелитополе Запорожской области днем 15 сентября прогремели два взрыва. Об этом сообщает член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале

2022-09-15T14:18

2022-09-15T14:18

2022-09-15T14:18

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"В Мелитополе громко!", - написал он. По словам Рогова, в городе были слышны два взрыва. Эту информацию также подтверждает с места корреспондент РИА Новости.Подробности пока неизвестны. Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины увеличивают свою группировку на Запорожском направлении.

https://ukraina.ru/20220906/1038509597.html

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новости, мелитополь, взрывы, рогов, запорожская область, всу, украина