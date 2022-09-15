Два взрыва прогремели в Мелитополе - 15.09.2022 Украина.ру
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Два взрыва прогремели в Мелитополе
Два взрыва прогремели в Мелитополе - 15.09.2022 Украина.ру
Два взрыва прогремели в Мелитополе
В освобожденном от киевского режима Мелитополе Запорожской области днем 15 сентября прогремели два взрыва. Об этом сообщает член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-09-15T14:18
2022-09-15T14:18
новости
мелитополь
взрывы
рогов
запорожская область
всу
украина
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"В Мелитополе громко!", - написал он. По словам Рогова, в городе были слышны два взрыва. Эту информацию также подтверждает с места корреспондент РИА Новости.Подробности пока неизвестны. Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины увеличивают свою группировку на Запорожском направлении.
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новости, мелитополь, взрывы, рогов, запорожская область, всу, украина
Новости, Мелитополь, взрывы, Рогов, Запорожская область, ВСУ, Украина

Два взрыва прогремели в Мелитополе

14:18 15.09.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости
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В освобожденном от киевского режима Мелитополе Запорожской области днем 15 сентября прогремели два взрыва. Об этом сообщает член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале
"В Мелитополе громко!", - написал он.
По словам Рогова, в городе были слышны два взрыва.
Эту информацию также подтверждает с места корреспондент РИА Новости.
Подробности пока неизвестны.
Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины увеличивают свою группировку на Запорожском направлении.
Владимир Рогов
6 сентября, 21:41
Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска БардинаИнформация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась
 
НовостиМелитопольвзрывыРоговЗапорожская областьВСУУкраина
 
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