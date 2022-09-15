https://ukraina.ru/20220915/1038765211.html
Два взрыва прогремели в Мелитополе
Два взрыва прогремели в Мелитополе - 15.09.2022 Украина.ру
Два взрыва прогремели в Мелитополе
В освобожденном от киевского режима Мелитополе Запорожской области днем 15 сентября прогремели два взрыва. Об этом сообщает член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-09-15T14:18
2022-09-15T14:18
2022-09-15T14:18
новости
мелитополь
взрывы
рогов
запорожская область
всу
украина
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"В Мелитополе громко!", - написал он. По словам Рогова, в городе были слышны два взрыва. Эту информацию также подтверждает с места корреспондент РИА Новости.Подробности пока неизвестны. Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины увеличивают свою группировку на Запорожском направлении.
https://ukraina.ru/20220906/1038509597.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мелитополь, взрывы, рогов, запорожская область, всу, украина
Новости, Мелитополь, взрывы, Рогов, Запорожская область, ВСУ, Украина
Два взрыва прогремели в Мелитополе
В освобожденном от киевского режима Мелитополе Запорожской области днем 15 сентября прогремели два взрыва. Об этом сообщает член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале
"В Мелитополе громко!", - написал он.
По словам Рогова, в городе были слышны два взрыва.
Эту информацию также подтверждает с места корреспондент РИА Новости.
Подробности пока неизвестны.
Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины увеличивают свою группировку на Запорожском направлении.