https://ukraina.ru/20220915/1038758410.html

"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в область

"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в область - 15.09.2022 Украина.ру

"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в область

Подразделения ВСУ, в том числе и бригады морпехов, пытаются прорваться в Херсонскую область, но у них нет шансов, заявил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов

2022-09-15T13:19

2022-09-15T13:19

2022-09-15T13:19

новости

херсонская область

кирилл стремоусов

десант

всу

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Он рассказал, что десант ВСУ, который был уничтожен в районе Кинбурнской косы этим утром, высаживался, вероятно, в районе Очакова, но не смог обойти советские военные базы.При этом Стремоусов считает, что попыток будет еще много. Так, накануне ВКС РФ тоже уничтожили диверсионно-разведывательную группу в украинском вертолете Ми-8, которая должна была высадиться в Херсонской области.Кроме того, чиновник отметил, что ВСУ наращивают группировку на Херсонском направлении, но к российским военным частям также поступает подкрепление.

https://ukraina.ru/20220915/1038755842.html

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новости, херсонская область, кирилл стремоусов, десант, всу