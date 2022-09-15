https://ukraina.ru/20220915/1038758410.html
"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в область
"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в область - 15.09.2022 Украина.ру
"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в область
Подразделения ВСУ, в том числе и бригады морпехов, пытаются прорваться в Херсонскую область, но у них нет шансов, заявил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
2022-09-15T13:19
2022-09-15T13:19
2022-09-15T13:19
новости
херсонская область
кирилл стремоусов
десант
всу
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Он рассказал, что десант ВСУ, который был уничтожен в районе Кинбурнской косы этим утром, высаживался, вероятно, в районе Очакова, но не смог обойти советские военные базы.При этом Стремоусов считает, что попыток будет еще много. Так, накануне ВКС РФ тоже уничтожили диверсионно-разведывательную группу в украинском вертолете Ми-8, которая должна была высадиться в Херсонской области.Кроме того, чиновник отметил, что ВСУ наращивают группировку на Херсонском направлении, но к российским военным частям также поступает подкрепление.
https://ukraina.ru/20220915/1038755842.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, кирилл стремоусов, десант, всу
"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в область
Подразделения ВСУ, в том числе и бригады морпехов, пытаются прорваться в Херсонскую область, но у них нет шансов, заявил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
Он рассказал, что десант ВСУ, который был уничтожен в районе Кинбурнской косы этим утром, высаживался, вероятно, в районе Очакова, но не смог обойти советские военные базы.
Все контролируется, весь периметр просматривается. Шансов зайти с моря вообще никаких нет.
При этом Стремоусов считает, что попыток будет еще много. Так, накануне ВКС РФ тоже уничтожили диверсионно-разведывательную группу в украинском вертолете Ми-8, которая должна была высадиться в Херсонской области.
Кроме того, чиновник отметил, что ВСУ наращивают группировку на Херсонском направлении, но к российским военным частям также поступает подкрепление.