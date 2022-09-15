Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима - 15.09.2022 Украина.ру
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Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима
Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима - 15.09.2022 Украина.ру
Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима
Часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Киева, но с этим "искушением" нужно бороться. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном 15 сентября интервью испанской газете El Mundo
2022-09-15T11:06
2022-09-15T11:06
спецоперация
жозеп боррель
ес
новости
киевский режим
запад
украина
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Также Боррель предостерёг от излишнего оптимизма в оценке недавних событий в Харьковской области, указав, что Россия "не будет сдаваться".Он добавил, что "искушение" отказа от поддержки киевского режима присутствует не только в европейском общественном мнении, но и среди правительств континента, а именно одной страны-члена ЕС и одной страны-кандидата.Европейский чиновник объяснил эти случаи зависимостью от газа и "русофильскими настроениями" в обществе.В июле Боррель заявил, что конфликт на Украине будет выигран на поле боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление "из ряда вон выходящим". По его словам, подобные слова говорят, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для борьбы с Россией.
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спецоперация, жозеп боррель, ес, новости, киевский режим, запад, украина
Спецоперация, Жозеп Боррель, ЕС, Новости, киевский режим, Запад, Украина

Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима

11:06 15.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Киева, но с этим "искушением" нужно бороться. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном 15 сентября интервью испанской газете El Mundo
Также Боррель предостерёг от излишнего оптимизма в оценке недавних событий в Харьковской области, указав, что Россия "не будет сдаваться".

Мы должны продолжать усилия, не стоит колебаться. У части европейского общества есть искушение отказаться [от поддержки Киева], они хотят прекратить войну, потому что не могут вынести последствий и цен. Мы должны бороться с этим менталитетом

Пленарная сессия Европарламента
Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Он добавил, что "искушение" отказа от поддержки киевского режима присутствует не только в европейском общественном мнении, но и среди правительств континента, а именно одной страны-члена ЕС и одной страны-кандидата.
Европейский чиновник объяснил эти случаи зависимостью от газа и "русофильскими настроениями" в обществе.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 17:39
Боррель опроверг снижение темпов военной поддержки УкраиныГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель 30 августа по итогам неформального заседания глав минобороны ЕС в Праге заявил об увеличении темпов военной помощи Украине за лето
В июле Боррель заявил, что конфликт на Украине будет выигран на поле боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление "из ряда вон выходящим". По его словам, подобные слова говорят, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для борьбы с Россией.
 
СпецоперацияЖозеп БоррельЕСНовостикиевский режимЗападУкраина
 
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