https://ukraina.ru/20220915/1038751387.html

Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима

Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима - 15.09.2022 Украина.ру

Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима

Часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Киева, но с этим "искушением" нужно бороться. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном 15 сентября интервью испанской газете El Mundo

2022-09-15T11:06

2022-09-15T11:06

2022-09-15T11:06

спецоперация

жозеп боррель

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киевский режим

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Также Боррель предостерёг от излишнего оптимизма в оценке недавних событий в Харьковской области, указав, что Россия "не будет сдаваться".Он добавил, что "искушение" отказа от поддержки киевского режима присутствует не только в европейском общественном мнении, но и среди правительств континента, а именно одной страны-члена ЕС и одной страны-кандидата.Европейский чиновник объяснил эти случаи зависимостью от газа и "русофильскими настроениями" в обществе.В июле Боррель заявил, что конфликт на Украине будет выигран на поле боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление "из ряда вон выходящим". По его словам, подобные слова говорят, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для борьбы с Россией.

https://ukraina.ru/20220830/1038273518.html

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спецоперация, жозеп боррель, ес, новости, киевский режим, запад, украина