https://ukraina.ru/20220915/1038751387.html
Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима
Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима - 15.09.2022 Украина.ру
Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима
Часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Киева, но с этим "искушением" нужно бороться. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном 15 сентября интервью испанской газете El Mundo
2022-09-15T11:06
2022-09-15T11:06
2022-09-15T11:06
спецоперация
жозеп боррель
ес
новости
киевский режим
запад
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/15/1033141505_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_1f96c4d19f5d54668685723bb26ca688.jpg.webp
Также Боррель предостерёг от излишнего оптимизма в оценке недавних событий в Харьковской области, указав, что Россия "не будет сдаваться".Он добавил, что "искушение" отказа от поддержки киевского режима присутствует не только в европейском общественном мнении, но и среди правительств континента, а именно одной страны-члена ЕС и одной страны-кандидата.Европейский чиновник объяснил эти случаи зависимостью от газа и "русофильскими настроениями" в обществе.В июле Боррель заявил, что конфликт на Украине будет выигран на поле боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление "из ряда вон выходящим". По его словам, подобные слова говорят, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для борьбы с Россией.
https://ukraina.ru/20220830/1038273518.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/15/1033141505_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_dcadbced860e013206e3944ed56cbe97.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, жозеп боррель, ес, новости, киевский режим, запад, украина
Спецоперация, Жозеп Боррель, ЕС, Новости, киевский режим, Запад, Украина
Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима
Часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Киева, но с этим "искушением" нужно бороться. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном 15 сентября интервью испанской газете El Mundo